https://ria.ru/20240228/proizvodstvo-1930073143.html

Производство легковых автомобилей в январе выросло на 90 процентов

Производство легковых автомобилей в январе выросло на 90 процентов - РИА Новости, 28.02.2024

Производство легковых автомобилей в январе выросло на 90 процентов

Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:19

2024-02-28T19:19

2024-02-28T19:20

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%. Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря. Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.

https://ria.ru/20231225/avto-1917855176.html

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия