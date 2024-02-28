https://ria.ru/20240228/proizvodstvo-1930073143.html
Производство легковых автомобилей в январе выросло на 90 процентов
Производство легковых автомобилей в январе выросло на 90 процентов - РИА Новости, 28.02.2024
Производство легковых автомобилей в январе выросло на 90 процентов
Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:19
2024-02-28T19:19
2024-02-28T19:20
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%. Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря. Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.
https://ria.ru/20231225/avto-1917855176.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
Производство легковых автомобилей в январе выросло на 90 процентов
Росстат: производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90 процентов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Производство легковых автомобилей в РФ в январе выросло на 90,1% в годовом выражении, до 42,1 тысячи штук, следует из данных
Росстата.
При этом относительно декабря прошлого года их выпуск сократился на 24,2%.
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Производство грузовиков в январе составило 12,9 тысячи штук - это в 2,2 раза больше в годовом выражении, но на 22,6% меньше к предыдущему месяцу.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период сократился до 1,2 тысячи штук: падение на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% относительно декабря.
Производство автобусов массой более пяти тонн в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, однако сократилось на 39,5% относительно декабря - до 987 штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 14,6 тысячи штук: на 37,4% больше по сравнению с прошлогодним январем, однако на 14,7% меньше декабря.
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