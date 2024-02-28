https://ria.ru/20240228/proizvodstvo-1930037003.html

В Костромской области наблюдается стабильный рост производства

В Костромской области наблюдается стабильный рост производства - РИА Новости, 28.02.2024

В Костромской области наблюдается стабильный рост производства

Экономика Костромской области показала уверенный рост по ряду направлений по итогам 2023 года, индекс промышленного производства по отношению к 2022 году... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:43

2024-02-28T16:43

2024-02-28T16:43

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Экономика Костромской области показала уверенный рост по ряду направлений по итогам 2023 года, индекс промышленного производства по отношению к 2022 году увеличился на 6%, сообщает Костромастат. "В прошлом году экономика Костромской области показала уверенный рост по ряду направлений. Индекс промышленного производства по отношению к 2022 году увеличился на 6 процентов", - говорится в сообщении. Интенсивный рост показали обрабатывающие производства, увеличив объемы выпуска продукции на 11,8%. Рост отмечен в производстве ювелирных изделий (на 18,8%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 14,9%). Также на 7,1% увеличились показатели в отраслях, занимающихся водоснабжением и водоотведением. Всего за 2023 год предприятия и организации Костромской области реализовали товаров и услуг на 273,9 миллиарда рублей. Также, по данным Костромастата, в 2023 году зафиксирован рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, увеличение вводимой площади жилых домов – на 6,8%. По информации департамента экономического развития региона, несмотря на санкции недружественных государств, восстановительному росту промышленности способствовали меры поддержки отраслей, помощь предприятиям с переориентацией на работу с новыми рынками, реализация госзаказа и другие меры. В Костромской области были созданы новые производства, предприятия приступили к модернизации оборудования, освоили новые внутренние и внешние рынки сбыта. "В этом году мы ставим задачи сохранять тенденции, обеспечить прирост промышленного производства, увеличение зарплат и снижение инфляции. Также будем не только сохранять, но и развивать все меры поддержки по малому и среднему предпринимательству, линии промышленности", - цитирует пресс-служба областной администрации директора департамента экономического развития Александра Свистунова. По словам Свистунова, в частности, сохранена такая мера поддержки, как предоставление земельных участков без торгов в аренду. Сохраняются субсидии на возмещение части затрат на модернизацию промышленных предприятий. "Для развития бизнеса в сельской местности по инициативе губернатора Сергея Ситникова разработан порядок предоставления субсидий предпринимателям, которые осуществляют торговлю товаров первой необходимости в селах и деревнях региона", - подчеркнул директор департамента.

https://ria.ru/20240228/kapital-1929977385.html

https://ria.ru/20240220/sitnikov-1928545694.html

https://ria.ru/20240203/operatsiya-1925220759.html

костромская область

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костромская область, сергей ситников