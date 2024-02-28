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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании цифровой подписи

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании цифровой подписи - РИА Новости, 28.02.2024

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании цифровой подписи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения с РФ о порядке признания цифровой подписи в электронном... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:47

2024-02-28T18:47

2024-02-28T19:28

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

технологии

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения с РФ о порядке признания цифровой подписи в электронном документе при трансграничном взаимодействии, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Глава государства Александр Лукашенко 28 февраля подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и России о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии", - говорится в сообщении. Отмечается, что "на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство связи и информатизации". В свою очередь минсвязи Белоруссии сообщило, что в марте планируется подписание соглашения с РФ о признании цифровой подписи."Подписание планируется в марте текущего года", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.Отмечается, что последующая реализация данного соглашения позволит обеспечить юридически значимый электронный документооборот между субъектами хозяйствования в рамках Союзного государства.Ранее в минсвязи Белоруссии сообщали, что Минск и Москва готовят к подписанию межправительственное соглашение о порядке признания электронной цифровой подписи. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил в начале февраля, что Минск и Москва в текущем году могут запустить механизм взаимного признания электронной цифровой подписи. По его словам, происходит обмен оборудованием компетентными ведомствами и со второго полугодия "все-таки эта электронная система сопряжения, подтверждения третьей доверенной стороной заработает в полном объеме".

https://ria.ru/20240219/sotrudnichestvo-1928299609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, технологии