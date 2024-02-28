https://ria.ru/20240228/prigovor-1930092386.html

В ЛНР вынесли приговор мужчине за передачу данных о российских войсках

В ЛНР вынесли приговор мужчине за передачу данных о российских войсках - РИА Новости, 28.02.2024

В ЛНР вынесли приговор мужчине за передачу данных о российских войсках

Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина РФ, уроженца Тернопольской области Украины, передававшего украинским спецслужбам координаты... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:18

2024-02-28T22:18

2024-02-28T22:19

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина РФ, уроженца Тернопольской области Украины, передававшего украинским спецслужбам координаты дислокации российских подразделений, говорится в Telegram-канале Верховного суда ЛНР. "Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики рассмотрено уголовное дело, расследованное Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Луганской Народной Республике, по обвинению гражданина Российской Федерации Б., 1977 года рождения, уроженца Тернопольской области, в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (УК) РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. Сообщается, что предложение о сотрудничестве с украинскими спецслужбами обвиняемый получил еще в 2020 году. "В мае 2021 года Б. прибыл в Стаханов (ЛНР - ред.)… В конце апреля 2022 года, Б., находясь в Стаханове, получил от СБУ задание по собиранию на территории Луганской Народной Республики и передаче иностранной разведке сведений военного характера… В июне 2022 года по координатам, переданным гражданином Б. сотрудникам СБУ, вооруженными формированиями Украины было нанесено огневое поражение, однако в связи с заблаговременной передислокацией нанесение ущерба в виде повреждения или уничтожения военной техники и личного состава не было допущено", - пояснили в суде. В судебном заседании подсудимый "виновным себя признал в полном объеме, от дачи показаний отказался". "По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым гражданин Б. признан виновным… и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - проинформировали в суде.

https://ria.ru/20240222/rasstrel-1929005221.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929523509.html

https://ria.ru/20231116/srok-1909833738.html

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