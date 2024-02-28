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ПМР рассчитывает на защиту России в случае агрессии, заявили в республике - РИА Новости, 28.02.2024
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18:50 28.02.2024 (обновлено: 18:52 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930068053.html
ПМР рассчитывает на защиту России в случае агрессии, заявили в республике
ПМР рассчитывает на защиту России в случае агрессии, заявили в республике - РИА Новости, 28.02.2024
ПМР рассчитывает на защиту России в случае агрессии, заявили в республике
Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что в Приднестровье ждут от... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:50
2024-02-28T18:52
в мире
молдавия
россия
кишинев
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что в Приднестровье ждут от Москвы защиты в случае агрессии и экономической помощи. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. "Надо подтвердить то, что в случае какого-либо конфликта, против чего мы, естественно, боремся, Россия будет защищать Приднестровье как свою собственную территорию. Хочу подчеркнуть, что подобного рода ожидания не направлены нами против кого-либо другого, против каких-то третьих стран. Речь идет только о гарантировании мира на Днестре", - сказал Сафонов. Депутат ПМР добавил, что сегодня важно, чтобы Россия, а также все остальные страны продолжали участвовать в утвержденном ранее миротворческом формате. По его словам, данный механизм единственная гарантия сохранения мира. "Конечно, от Российской Федерации мы в рамках де-факто союзных отношений хотели бы получить определенную экономическую помощь. Это мне так представляется с учетом того, что на нас оказывается жесткий нажим. Но, прежде всего, это деятельное участие наравне с другими участниками формата "5+2" в предотвращении дальнейшего экономического нажима на нас и в отмене незаконно введенных Молдовой ограничительных мер", - отметил Сафонов. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате "5+2" в связи с военными действиями на территории страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929661835.html
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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в мире, молдавия, россия, кишинев, обсе
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, ОБСЕ
ПМР рассчитывает на защиту России в случае агрессии, заявили в республике

Депутат Сафонов: ПМР ждет от РФ защиты и экономической помощи в случае агрессии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид на Тирасполь
Вид на Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что в Приднестровье ждут от Москвы защиты в случае агрессии и экономической помощи.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.
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"Надо подтвердить то, что в случае какого-либо конфликта, против чего мы, естественно, боремся, Россия будет защищать Приднестровье как свою собственную территорию. Хочу подчеркнуть, что подобного рода ожидания не направлены нами против кого-либо другого, против каких-то третьих стран. Речь идет только о гарантировании мира на Днестре", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что сегодня важно, чтобы Россия, а также все остальные страны продолжали участвовать в утвержденном ранее миротворческом формате. По его словам, данный механизм единственная гарантия сохранения мира.
"Конечно, от Российской Федерации мы в рамках де-факто союзных отношений хотели бы получить определенную экономическую помощь. Это мне так представляется с учетом того, что на нас оказывается жесткий нажим. Но, прежде всего, это деятельное участие наравне с другими участниками формата "5+2" в предотвращении дальнейшего экономического нажима на нас и в отмене незаконно введенных Молдовой ограничительных мер", - отметил Сафонов.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате "5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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