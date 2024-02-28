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В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья - РИА Новости, 28.02.2024
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18:23 28.02.2024 (обновлено: 19:12 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930062355.html
В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья
В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья - РИА Новости, 28.02.2024
В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья
Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, Совет ГД будет рассматривать его на основе консультаций с президентом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:23
2024-02-28T19:12
политика
россия
госдума рф
приднестровская молдавская республика
константин затулин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, Совет ГД будет рассматривать его на основе консультаций с президентом России и МИД РФ, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР."Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной Думы, который будет конечно же по этому поводу обсуждать все и конечно же это будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ", - сказал Затулин.Депутат отметил, что Дума со всем уважением, как и всегда, отнесется к обращению представителей Приднестровья. Он подчеркнул, что накануне съезда было много разных слухов, некоторые из которых могли запускаться с провокационной целью."Я имею в виду обращение о вхождение в состав России и так далее. Понятно, что если бы мы стояли сейчас на границе с Приднестровьем, это обращение имело бы практический смысл, но в создавшейся сегодня ситуации, если оно было бы сделано, могло иметь провокационный вид, в смысле повода для врагов Приднестровья, прежде всего режима Санду в Молдове, западников и самой Украины оказать еще большее давление, чем то, которое уже оказывается на Приднестровье. Усилить блокаду, а может быть, даже попробовать перейти к каким-то диверсионным и силовым акциям", - сказал Затулин. Парламентарий также призвал перестать стесняться в вопросе экономической помощи и проявить осторожность в формулировках, которые говорят о военной помощи.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате "5+2" в связи с военными действиями на территории страны.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899391348.html
россия
приднестровская молдавская республика
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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политика, россия, госдума рф, приднестровская молдавская республика, константин затулин
Политика, Россия, Госдума РФ, Приднестровская Молдавская Республика, Константин Затулин
В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья

Затулин: совет Госдумы рассмотрит обращение ПМР, посоветовавшись с Путиным и МИД

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, Совет ГД будет рассматривать его на основе консультаций с президентом России и МИД РФ, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.
"Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной Думы, который будет конечно же по этому поводу обсуждать все и конечно же это будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ", - сказал Затулин.
Депутат отметил, что Дума со всем уважением, как и всегда, отнесется к обращению представителей Приднестровья. Он подчеркнул, что накануне съезда было много разных слухов, некоторые из которых могли запускаться с провокационной целью.
"Я имею в виду обращение о вхождение в состав России и так далее. Понятно, что если бы мы стояли сейчас на границе с Приднестровьем, это обращение имело бы практический смысл, но в создавшейся сегодня ситуации, если оно было бы сделано, могло иметь провокационный вид, в смысле повода для врагов Приднестровья, прежде всего режима Санду в Молдове, западников и самой Украины оказать еще большее давление, чем то, которое уже оказывается на Приднестровье. Усилить блокаду, а может быть, даже попробовать перейти к каким-то диверсионным и силовым акциям", - сказал Затулин. Парламентарий также призвал перестать стесняться в вопросе экономической помощи и проявить осторожность в формулировках, которые говорят о военной помощи.
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Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате "5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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ПолитикаРоссияГосдума РФПриднестровская Молдавская РеспубликаКонстантин Затулин
 
 
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