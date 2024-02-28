https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930062355.html

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья - РИА Новости, 28.02.2024

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят обращение Приднестровья

Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, Совет ГД будет рассматривать его на основе консультаций с президентом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:23

2024-02-28T18:23

2024-02-28T19:12

политика

россия

госдума рф

приднестровская молдавская республика

константин затулин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму, Совет ГД будет рассматривать его на основе консультаций с президентом России и МИД РФ, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР."Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной Думы, который будет конечно же по этому поводу обсуждать все и конечно же это будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ", - сказал Затулин.Депутат отметил, что Дума со всем уважением, как и всегда, отнесется к обращению представителей Приднестровья. Он подчеркнул, что накануне съезда было много разных слухов, некоторые из которых могли запускаться с провокационной целью."Я имею в виду обращение о вхождение в состав России и так далее. Понятно, что если бы мы стояли сейчас на границе с Приднестровьем, это обращение имело бы практический смысл, но в создавшейся сегодня ситуации, если оно было бы сделано, могло иметь провокационный вид, в смысле повода для врагов Приднестровья, прежде всего режима Санду в Молдове, западников и самой Украины оказать еще большее давление, чем то, которое уже оказывается на Приднестровье. Усилить блокаду, а может быть, даже попробовать перейти к каким-то диверсионным и силовым акциям", - сказал Затулин. Парламентарий также призвал перестать стесняться в вопросе экономической помощи и проявить осторожность в формулировках, которые говорят о военной помощи.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В 2022 году Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате "5+2" в связи с военными действиями на территории страны.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899391348.html

россия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T18:23 true PT2M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, приднестровская молдавская республика, константин затулин