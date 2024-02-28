https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930024508.html

Жителей Приднестровья пытаются запугать, заявил глава ПМР

Жителей Приднестровья пытаются запугать, заявил глава ПМР - РИА Новости, 28.02.2024

Жителей Приднестровья пытаются запугать, заявил глава ПМР

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что жителей ПМР пытаются запугать и заставить замолчать, чтобы они не... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:54

2024-02-28T15:54

2024-02-28T18:27

в мире

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что жителей ПМР пытаются запугать и заставить замолчать, чтобы они не смогли рассказать миру о положении в регионе. "Обратите внимание, какая была истерика. Цель блогеров, некоторых так называемых СМИ – сорвать съезд, напугать, заставить замолчать. Голос приднестровцев должен быть услышан. Мы должны говорить о своей свободе, о своих правах. Все, кто поднимает истерику, против мира в Приднестровье. Не стесняйтесь говорить. Нам никто не имеет права закрыть рот. Это наше право – быть услышанными!" - сказал Красносельский на проходящем в Тирасполе седьмом съезде депутатов всех уровней. Основной темой обсуждения на съезде заявлено экономическое давление Кишинева, в результате которого экономика непризнанной республики уже потеряла порядка 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. По итогам января объем импорта сократился на 19%, таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18%. Красносельский отметил, что Кишинев традиционно использует глобальные трудности для ущемления Приднестровья. Это касается и распада Советского Союза, когда власти Молдавии предприняли силовую попытку завершить конфликт; это касается и пандемии СOVID-2019, и российской военной операции против Украины. Глава ПМР указал и на лицемерие властей Молдавии. "Очень смешно выглядят заявления некоторых должностных лиц Молдовы, что Молдова выплачивает пенсии, пособия и зарплаты приднестровцам. Это ложь, только приднестровский бюджет это делает. Мы выполняем свои социальные обязательства. Мы обеспечиваем права и свободы наших граждан. Выступаем за продолжение переговорного процесса. И главное – за мир в Приднестровье", - сказал он. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский