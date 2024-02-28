https://ria.ru/20240228/pozhar-1930099804.html

В Ставропольском крае потушили сухостой

В Ставропольском крае потушили сухостой - РИА Новости, 28.02.2024

В Ставропольском крае потушили сухостой

Пожарные ликвидировали горение в Ставропольском крае, где горел сухостой, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:50

2024-02-28T23:50

2024-02-28T23:50

происшествия

ставропольский край

россия

кисловодск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали горение в Ставропольском крае, где горел сухостой, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что спасатели тушат сухостой в Кисловодске в районе горы Большое седло, площадь пожара - 6 тысяч квадратных метров. "В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

ставропольский край

россия

кисловодск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, россия, кисловодск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)