https://ria.ru/20240228/pozhar-1930099804.html
В Ставропольском крае потушили сухостой
В Ставропольском крае потушили сухостой - РИА Новости, 28.02.2024
В Ставропольском крае потушили сухостой
Пожарные ликвидировали горение в Ставропольском крае, где горел сухостой, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T23:50
2024-02-28T23:50
2024-02-28T23:50
происшествия
ставропольский край
россия
кисловодск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали горение в Ставропольском крае, где горел сухостой, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что спасатели тушат сухостой в Кисловодске в районе горы Большое седло, площадь пожара - 6 тысяч квадратных метров. "В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, ставропольский край, россия, кисловодск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Кисловодск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставропольском крае потушили сухостой
МЧС: в Ставропольском крае потушили сухостой