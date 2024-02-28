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В Ставропольском крае загорелась сухая растительность
В Ставропольском крае загорелась сухая растительность - РИА Новости, 28.02.2024
В Ставропольском крае загорелась сухая растительность
Спасатели тушат сухостой в Кисловодске в районе горы Большое седло, площадь пожара — 6 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:56
2024-02-28T17:56
2024-02-28T18:05
кисловодск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спасатели тушат сухостой в Кисловодске в районе горы Большое седло, площадь пожара — 6 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Кисловодске, в районе горы Большое седло, горит сухая растительность. Фронт возгорания — 6 000 квадратных метров", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают 55 специалистов и 15 единиц техники.
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РИА Новости
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кисловодск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ставропольский край
Кисловодск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ставропольский край
В Ставропольском крае загорелась сухая растительность
В Кисловодске сухая растительность загорелась на площади 6 тыс "квадратов"