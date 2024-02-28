https://ria.ru/20240228/pozhar-1930055237.html

В Ставропольском крае загорелась сухая растительность

В Ставропольском крае загорелась сухая растительность - РИА Новости, 28.02.2024

В Ставропольском крае загорелась сухая растительность

Спасатели тушат сухостой в Кисловодске в районе горы Большое седло, площадь пожара — 6 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:56

2024-02-28T17:56

2024-02-28T18:05

кисловодск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930056813_0:0:2536:1426_1920x0_80_0_0_9966d29f9e16db7ad7b02c21c448b483.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спасатели тушат сухостой в Кисловодске в районе горы Большое седло, площадь пожара — 6 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Кисловодске, в районе горы Большое седло, горит сухая растительность. Фронт возгорания — 6 000 квадратных метров", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают 55 специалистов и 15 единиц техники.

кисловодск

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кисловодск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ставропольский край