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В Астрахани потушили пожар в заповеднике - РИА Новости, 28.02.2024
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16:13 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/pozhar-1930030178.html
В Астрахани потушили пожар в заповеднике
В Астрахани потушили пожар в заповеднике - РИА Новости, 28.02.2024
В Астрахани потушили пожар в заповеднике
Пожарные ликвидировали возгорание сухого тростника на территории Астраханского государственного заповедника, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:13
2024-02-28T16:13
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали возгорание сухого тростника на территории Астраханского государственного заповедника, сообщил РИА Новости представитель заповедника. Во вторник вечером природный пожар перебросило на территорию Трехизбинского участка заповедника через Тишковский канал. Площадь возгорания составляла 2 гектара. К утру среды огонь распространился на 860 гектаров, днем его удалось локализовать. "По состоянию на 15.10 (14.10 мск) природный пожар на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника ликвидирован силами лесопожарных формирований заповедника", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составляет ориентировочно 860 гектаров. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут определены после обследования территории. Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
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астрахань, происшествия
Астрахань, Происшествия
В Астрахани потушили пожар в заповеднике

В Астрахани ликвидировали возгорание сухого тростника в заповеднике

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали возгорание сухого тростника на территории Астраханского государственного заповедника, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Во вторник вечером природный пожар перебросило на территорию Трехизбинского участка заповедника через Тишковский канал. Площадь возгорания составляла 2 гектара. К утру среды огонь распространился на 860 гектаров, днем его удалось локализовать.
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"По состоянию на 15.10 (14.10 мск) природный пожар на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника ликвидирован силами лесопожарных формирований заповедника", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составляет ориентировочно 860 гектаров. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут определены после обследования территории.
Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
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