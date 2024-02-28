https://ria.ru/20240228/pozhar-1929903412.html
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом - РИА Новости, 28.02.2024
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом
Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:56
2024-02-28T07:56
2024-02-28T07:56
происшествия
таштагольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС. "Сигнал поступил сегодня ночью в 00.18 (20.18 вторника мск). Пожар в Таштагольском район, пгт (поселок городского типа - ред.) Шерегеш… Горела кровля гостевого дома, до приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось пять человек. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в главке. Собеседница агентства уточнила, что на месте работали шесть человек и четыре единицы техники.
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таштагольский район
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происшествия, таштагольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область
Происшествия, Таштагольский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом
МЧС: в Кузбассе у горнолыжного курорта "Шерегеш" загорелся гостевой дом
КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС.
"Сигнал поступил сегодня ночью в 00.18 (20.18 вторника мск). Пожар в Таштагольском район, пгт (поселок городского типа - ред.) Шерегеш… Горела кровля гостевого дома, до приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось пять человек. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в главке.
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2023 годах
Собеседница агентства уточнила, что на месте работали шесть человек и четыре единицы техники.