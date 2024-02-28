Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/pozhar-1929903412.html
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом - РИА Новости, 28.02.2024
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом
Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:56
2024-02-28T07:56
происшествия
таштагольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195894_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d9123364d777e179f61dc901fe0bf76.jpg
КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС. "Сигнал поступил сегодня ночью в 00.18 (20.18 вторника мск). Пожар в Таштагольском район, пгт (поселок городского типа - ред.) Шерегеш… Горела кровля гостевого дома, до приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось пять человек. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в главке. Собеседница агентства уточнила, что на месте работали шесть человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20231028/pozhary-1905814883.html
таштагольский район
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de3e20baf704741869073ab732b206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таштагольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область
Происшествия, Таштагольский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область
В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом

МЧС: в Кузбассе у горнолыжного курорта "Шерегеш" загорелся гостевой дом

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС.
"Сигнал поступил сегодня ночью в 00.18 (20.18 вторника мск). Пожар в Таштагольском район, пгт (поселок городского типа - ред.) Шерегеш… Горела кровля гостевого дома, до приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось пять человек. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в главке.
Пожар в кафе-гостинице в селе Малая Лая в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2023 годах
28 октября 2023, 13:14
Собеседница агентства уточнила, что на месте работали шесть человек и четыре единицы техники.
 
ПроисшествияТаштагольский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала