https://ria.ru/20240228/pozhar-1929903412.html

В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом

В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом - РИА Новости, 28.02.2024

В Кузбассе у горнолыжного курорта загорелся гостевой дом

Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T07:56

2024-02-28T07:56

2024-02-28T07:56

происшествия

таштагольский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Гостевой дом ночью загорелся в поселке Шерегеш у горнолыжного курорта, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главе МЧС. "Сигнал поступил сегодня ночью в 00.18 (20.18 вторника мск). Пожар в Таштагольском район, пгт (поселок городского типа - ред.) Шерегеш… Горела кровля гостевого дома, до приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось пять человек. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в главке. Собеседница агентства уточнила, что на месте работали шесть человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20231028/pozhary-1905814883.html

таштагольский район

кемеровская область

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происшествия, таштагольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область