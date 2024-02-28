https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html

В Ростовской области потушили пожар в административном здании

В Ростовской области потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 28.02.2024

В Ростовской области потушили пожар в административном здании

Спасатели потушили крупный пожар в административном здании в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:40

2024-02-28T05:40

2024-02-28T10:24

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар в административном здании в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Пожар произошел в среду ночью в административном здании в поселке Дмитриадовка Ростовской области на 1000 квадратных метров, он был локализован, пострадавших нет. Позже сообщалось о ликвидации открытого горения. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

ростовская область

россия

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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)