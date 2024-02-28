https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html
В Ростовской области потушили пожар в административном здании
В Ростовской области потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 28.02.2024
В Ростовской области потушили пожар в административном здании
Спасатели потушили крупный пожар в административном здании в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:40
2024-02-28T05:40
2024-02-28T10:24
происшествия
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929919966_0:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_7f28db6eb539db4c231dfce53b8a737f.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар в административном здании в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Пожар произошел в среду ночью в административном здании в поселке Дмитриадовка Ростовской области на 1000 квадратных метров, он был локализован, пострадавших нет. Позже сообщалось о ликвидации открытого горения. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929919966_137:0:2036:1424_1920x0_80_0_0_7bb2aa5f4f3d04d07ab3170318187209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили пожар в административном здании
МЧС: в Ростовской области потушили пожар в административном здании