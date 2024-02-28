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Пожар в Иркутской области локализовали
Пожар в Иркутской области локализовали - РИА Новости, 28.02.2024
Пожар в Иркутской области локализовали
Спасатели локализовали возгорание двух зданий в Иркутской области на площади 1080 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:20
2024-02-28T05:20
2024-02-28T05:20
происшествия
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание двух зданий в Иркутской области на площади 1080 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Кровля одноэтажного здания загорелась в поселке Чунском Иркутской области в среду утром, огонь перекинулся на трехэтажный магазин, общая площадь возгорания составляет 1080 квадратных метров, пострадавших нет. "В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1080 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Иркутской области локализовали
МЧС: пожар в Иркутской области, где загорелись два здания, локализовали