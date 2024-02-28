Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области загорелось административное здание - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/pozhar-1929890623.html
В Ростовской области загорелось административное здание
В Ростовской области загорелось административное здание - РИА Новости, 28.02.2024
В Ростовской области загорелось административное здание
Административное здание загорелось на 1000 квадратных метрах в Ростовской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:48
2024-02-28T02:48
происшествия
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Административное здание загорелось на 1000 квадратных метрах в Ростовской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 43 человека и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелось административное здание

В Ростовской области загорелось административное здание, пожар локализован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Административное здание загорелось на 1000 квадратных метрах в Ростовской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
12 января, 11:08
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 43 человека и 13 единиц техники.
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала