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В Ростовской области загорелось административное здание
В Ростовской области загорелось административное здание - РИА Новости, 28.02.2024
В Ростовской области загорелось административное здание
Административное здание загорелось на 1000 квадратных метрах в Ростовской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:48
2024-02-28T02:48
2024-02-28T02:48
происшествия
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Административное здание загорелось на 1000 квадратных метрах в Ростовской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 43 человека и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелось административное здание
В Ростовской области загорелось административное здание, пожар локализован