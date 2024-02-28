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В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях
В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях - РИА Новости, 28.02.2024
В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях
Заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ возмутило читателей турецкого издания Haber7. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T03:30
2024-02-28T03:30
2024-02-28T03:30
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ возмутило читателей турецкого издания Haber7.Ранее украинский лидер сообщил на пресс-конференции в Киеве, что общие потери украинской армии за все время конфликта с Россией составили не менее 31 тысячи человек. "Давайте зададим этому клоуну простой вопрос: почему украинцы погибли?" — предложил один из читателей."Украинцы, выбравшие комика, сильно сожалеют об этом ", — уверен другой пользователь."Украинцы должны отправить этого человека в отставку, из-за него погибло столько людей", — считает еще один читатель."Иди и расскажи все это Америке и Европе. Очередная попытка выпросить деньги", — обвинил Зеленского другой юзер."Стыд и позор. Никчемный тип и пустое место", — выразил мнение комментатор.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ теряют более 800 человек в сутки. По данным оборонного ведомства, всего с начала российской спецоперации Украина потеряла свыше 444 тысяч человек.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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