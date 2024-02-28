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В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/poteri-1929892330.html
В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях
В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях - РИА Новости, 28.02.2024
В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях
Заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ возмутило читателей турецкого издания Haber7. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T03:30
2024-02-28T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ возмутило читателей турецкого издания Haber7.Ранее украинский лидер сообщил на пресс-конференции в Киеве, что общие потери украинской армии за все время конфликта с Россией составили не менее 31 тысячи человек. "Давайте зададим этому клоуну простой вопрос: почему украинцы погибли?" — предложил один из читателей."Украинцы, выбравшие комика, сильно сожалеют об этом ", — уверен другой пользователь."Украинцы должны отправить этого человека в отставку, из-за него погибло столько людей", — считает еще один читатель."Иди и расскажи все это Америке и Европе. Очередная попытка выпросить деньги", — обвинил Зеленского другой юзер.&quot;Стыд и позор. Никчемный тип и пустое место&quot;, — выразил мнение комментатор.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ теряют более 800 человек в сутки. По данным оборонного ведомства, всего с начала российской спецоперации Украина потеряла свыше 444 тысяч человек.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929730809.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

В Турции задали Зеленскому неудобный вопрос после заявления о потерях

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ возмутило читателей турецкого издания Haber7.
Ранее украинский лидер сообщил на пресс-конференции в Киеве, что общие потери украинской армии за все время конфликта с Россией составили не менее 31 тысячи человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Вчера, 11:53
«
"Давайте зададим этому клоуну простой вопрос: почему украинцы погибли?" — предложил один из читателей.
"Украинцы, выбравшие комика, сильно сожалеют об этом ", — уверен другой пользователь.
"Украинцы должны отправить этого человека в отставку, из-за него погибло столько людей", — считает еще один читатель.
"Иди и расскажи все это Америке и Европе. Очередная попытка выпросить деньги", — обвинил Зеленского другой юзер.
«

"Стыд и позор. Никчемный тип и пустое место", — выразил мнение комментатор.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ теряют более 800 человек в сутки. По данным оборонного ведомства, всего с начала российской спецоперации Украина потеряла свыше 444 тысяч человек.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны
26 февраля, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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