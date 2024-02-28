https://ria.ru/20240228/poslanie-1929962561.html

Послание Путина россияне в крупных городах увидят на уличных экранах

Послание Путина россияне в крупных городах увидят на уличных экранах - РИА Новости, 28.02.2024

Послание Путина россияне в крупных городах увидят на уличных экранах

Послание президента России Владимира Путина россияне увидят на больших уличных экранах в крупных городах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:54

2024-02-28T12:54

2024-02-28T12:54

технологии

россия

москва

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина россияне увидят на больших уличных экранах в крупных городах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР. "Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из его речи. За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России", - рассказали в пресс-службе МАЕР. По данным департамента по информационным технологиям и инновациям МАЕР, 29 февраля и 1 марта трансляцию смогут увидеть свыше 15,2 миллионов человек. Также отмечается, что организаторы предприняли высочайшие меры безопасности. "Чтобы охватить как можно больше людей, основные заявления президента России мы продолжим транслировать 2 и 3 марта. Всего за четыре дня мы охватим 20 миллионов россиян и получим более 999,3 миллионов визуальных контактов с аудиторией", – приводятся слова владельца и генерального директора Медиахолдинга МАЕР Константина Майора. Отмечается, что трансляция организована с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Light burn.

https://ria.ru/20240227/poslanie-1929754677.html

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технологии, россия, москва, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024