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Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков - РИА Новости, 28.02.2024
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12:17 28.02.2024 (обновлено: 12:20 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/poslanie-1929953618.html
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков - РИА Новости, 28.02.2024
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:17
2024-02-28T12:20
политика
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ, он продолжает работать над этим документом", - сказал Песков журналистам в среду.Он упомянул, что утром в этот день президент простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, церемония прощания состоялась в Доме союзов в Москве."Весь остаток дня будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, переговорам, связанным опять же со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия", - сообщил представитель Кремля.
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политика, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков

Песков: Путин проведет внутренние совещания в рамках подготовки к посланию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ, он продолжает работать над этим документом", - сказал Песков журналистам в среду.
Он упомянул, что утром в этот день президент простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, церемония прощания состоялась в Доме союзов в Москве.
"Весь остаток дня будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, переговорам, связанным опять же со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия", - сообщил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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ПолитикаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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