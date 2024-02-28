https://ria.ru/20240228/poslanie-1929953618.html
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков - РИА Новости, 28.02.2024
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:17
2024-02-28T12:17
2024-02-28T12:20
политика
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ, он продолжает работать над этим документом", - сказал Песков журналистам в среду.Он упомянул, что утром в этот день президент простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, церемония прощания состоялась в Доме союзов в Москве."Весь остаток дня будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, переговорам, связанным опять же со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия", - сообщил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929742744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков
Песков: Путин проведет внутренние совещания в рамках подготовки к посланию
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ, он продолжает работать над этим документом", - сказал Песков журналистам в среду.
Он упомянул, что утром в этот день президент простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым
, церемония прощания состоялась в Доме союзов
в Москве
.
"Весь остаток дня будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, переговорам, связанным опять же со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия", - сообщил представитель Кремля.
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