https://ria.ru/20240228/poslanie-1929953618.html

Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков

Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков - РИА Новости, 28.02.2024

Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:17

2024-02-28T12:17

2024-02-28T12:20

политика

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ, он продолжает работать над этим документом", - сказал Песков журналистам в среду.Он упомянул, что утром в этот день президент простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, церемония прощания состоялась в Доме союзов в Москве."Весь остаток дня будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, переговорам, связанным опять же со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия", - сообщил представитель Кремля.

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россия

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Кирилл Волков

политика, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, дмитрий песков