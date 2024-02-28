https://ria.ru/20240228/poslanie-1929915736.html

Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 28.02.2024

Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что с посланием... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:56

2024-02-28T09:56

2024-02-28T09:56

политика

россия

владимир рогов

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию страна получит образ будущего. Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы. "С посланием президента Россия получит образ будущего, в котором, уверен, важное место будет отведено защите политического, экономического и технологического суверенитета нашей страны", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, Рогов ожидает, что в послании президент также уделит внимание патриотическому воспитанию и промышленному перевооружению России как ответам на западные санкции и экономическое давление. Рогов подчеркнул, что вся Россия и без преувеличения весь мир ждут послания Путина, в то время как главы западных государств, такие как президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Канады Джастин Трюдо, "прячутся от своих сограждан, боясь их справедливого гнева".

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир рогов, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024