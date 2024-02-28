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Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 28.02.2024
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09:56 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/poslanie-1929915736.html
Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 28.02.2024
Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что с посланием... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:56
2024-02-28T09:56
политика
россия
владимир рогов
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию страна получит образ будущего. Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы. "С посланием президента Россия получит образ будущего, в котором, уверен, важное место будет отведено защите политического, экономического и технологического суверенитета нашей страны", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, Рогов ожидает, что в послании президент также уделит внимание патриотическому воспитанию и промышленному перевооружению России как ответам на западные санкции и экономическое давление. Рогов подчеркнул, что вся Россия и без преувеличения весь мир ждут послания Путина, в то время как главы западных государств, такие как президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Канады Джастин Трюдо, "прячутся от своих сограждан, боясь их справедливого гнева".
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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политика, россия, владимир рогов, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Рогов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Рогов: с посланием Путина Россия получит образ будущего

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию страна получит образ будущего.
Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы.
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"С посланием президента Россия получит образ будущего, в котором, уверен, важное место будет отведено защите политического, экономического и технологического суверенитета нашей страны", - сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, Рогов ожидает, что в послании президент также уделит внимание патриотическому воспитанию и промышленному перевооружению России как ответам на западные санкции и экономическое давление.
Рогов подчеркнул, что вся Россия и без преувеличения весь мир ждут послания Путина, в то время как главы западных государств, такие как президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Канады Джастин Трюдо, "прячутся от своих сограждан, боясь их справедливого гнева".
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ПолитикаРоссияВладимир РоговВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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