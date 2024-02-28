https://ria.ru/20240228/poshlina-1930045741.html
Польша отклонила предложенные ЕС лимиты на беспошлинный ввоз с Украины
Польша отклонила предложенные ЕС лимиты на беспошлинный ввоз с Украины - РИА Новости, 28.02.2024
Польша отклонила предложенные ЕС лимиты на беспошлинный ввоз с Украины
Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил журналистам премьер-министр... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:20
2024-02-28T17:20
2024-02-28T17:20
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. "Мы готовы к серьезному разговору о лимитах. С теми лимитами, которые предложил Брюссель, мы не можем согласиться", — сказал Туск. Он пояснил, что в Брюсселе "была предпринята попытка, чтобы немного ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов из Украины". По словам Туска, предложение сводилось к тому, чтобы "без пошлины могло въезжать столько, сколько в 2022-2023 годах". "Польша предложит в Брюсселе, чтобы этим периодом были не 2022-2023 года, когда началась война, а период перед войной, когда лимиты на сельскохозяйственную продукцию с Украины были строгими и не угрожали польским производителям, по крайней мере не в такой степени", - сказал он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
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в мире, украина, брюссель, польша, дональд туск, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Польша, Дональд Туск, Евросоюз
Польша отклонила предложенные ЕС лимиты на беспошлинный ввоз с Украины
Туск: Польшу не устроили предложенные ЕС лимиты на беспошлинный ввоз с Украины
ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
"Мы готовы к серьезному разговору о лимитах. С теми лимитами, которые предложил Брюссель, мы не можем согласиться", — сказал Туск.
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Он пояснил, что в Брюсселе "была предпринята попытка, чтобы немного ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов из Украины".
По словам Туска, предложение сводилось к тому, чтобы "без пошлины могло въезжать столько, сколько в 2022-2023 годах".
"Польша предложит в Брюсселе, чтобы этим периодом были не 2022-2023 года, когда началась война, а период перед войной, когда лимиты на сельскохозяйственную продукцию с Украины были строгими и не угрожали польским производителям, по крайней мере не в такой степени", - сказал он.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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