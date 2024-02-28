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В Ростовской области определили задачи весенней посевной - РИА Новости, 28.02.2024
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Ростовская область
Ростовская область
 
19:31 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/posevnaya-1930074694.html
В Ростовской области определили задачи весенней посевной
В Ростовской области определили задачи весенней посевной - РИА Новости, 28.02.2024
В Ростовской области определили задачи весенней посевной
Губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл работу XXVII Агропромышленного форума юга России и определил задачи весеннего сева в регионе на совещании с РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:31
2024-02-28T19:31
ростовская область
ростовская область
россия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл работу XXVII Агропромышленного форума юга России и определил задачи весеннего сева в регионе на совещании с работниками сельскохозяйственной отрасли, сообщает правительство области. "Труженики агропромышленного комплекса Ростовской области достойно выполняют задачу обеспечения продовольственной безопасности страны, и 2023-й показал это очень отчетливо. Сегодня Донской край первый в стране по валовому корму зерновых, зернобобовых, подсолнечника, по экспорту сельхозпродукции", - сказал губернатор. Он отметил, что в текущем году аграриям предстоит засеять около 2 миллионов гектар яровых культур. В том числе 771 тысячу гектар - яровыми зерновыми и зернобобовыми, 1,1 миллиона гектар - масличными, около 930 тысяч гектар - подсолнечником. Посевные площади под сахарной свеклой, картофелем и овощами открытого грунта снижаться не будут. По данным правительства области, из необходимых 101 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур имеется 94%. Основной вектор работы при подготовке семенного материала на импортозамещение сохраняется. Готовность техники составляет около 95%. "В этом году принято решение увеличить субсидирование покупки сельхозтехники почти на треть – до более чем 800 миллионов рублей. Обеспеченность современной отечественной техникой - одно из условий роста отрасли", - сказал Голубев. На поддержку агропромышленного комплекса, а также на комплексное развитие села в регионе в текущем году также предусмотрено свыше 8,6 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета - 5,48 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240227/svo-1929819473.html
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ростовская область, россия, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Василий Голубев

В Ростовской области определили задачи весенней посевной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосев
Посев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл работу XXVII Агропромышленного форума юга России и определил задачи весеннего сева в регионе на совещании с работниками сельскохозяйственной отрасли, сообщает правительство области.
"Труженики агропромышленного комплекса Ростовской области достойно выполняют задачу обеспечения продовольственной безопасности страны, и 2023-й показал это очень отчетливо. Сегодня Донской край первый в стране по валовому корму зерновых, зернобобовых, подсолнечника, по экспорту сельхозпродукции", - сказал губернатор.
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Он отметил, что в текущем году аграриям предстоит засеять около 2 миллионов гектар яровых культур. В том числе 771 тысячу гектар - яровыми зерновыми и зернобобовыми, 1,1 миллиона гектар - масличными, около 930 тысяч гектар - подсолнечником. Посевные площади под сахарной свеклой, картофелем и овощами открытого грунта снижаться не будут.
По данным правительства области, из необходимых 101 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур имеется 94%. Основной вектор работы при подготовке семенного материала на импортозамещение сохраняется. Готовность техники составляет около 95%.
"В этом году принято решение увеличить субсидирование покупки сельхозтехники почти на треть – до более чем 800 миллионов рублей. Обеспеченность современной отечественной техникой - одно из условий роста отрасли", - сказал Голубев.
На поддержку агропромышленного комплекса, а также на комплексное развитие села в регионе в текущем году также предусмотрено свыше 8,6 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета - 5,48 миллиарда рублей.
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