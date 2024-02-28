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Судья по делу Трампа получил письмо с неизвестным порошком

Судья по делу Трампа получил письмо с неизвестным порошком - РИА Новости, 28.02.2024

Судья по делу Трампа получил письмо с неизвестным порошком

Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон, рассмотревший ранее гражданское дело о мошенничестве против экс-президента США Дональда Трампа, получил в среду конверт с белым РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:48

2024-02-28T20:48

2024-02-28T20:48

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон, рассмотревший ранее гражданское дело о мошенничестве против экс-президента США Дональда Трампа, получил в среду конверт с белым порошком, пишут американские СМИ. Трамп ранее был признан виновным в завышении стоимости своих активов для получения кредитов на более выгодных условиях. Судья Энгорон предписал экс-лидеру США выплатить 454 миллиона долларов по соответствующему делу. Кроме того, судья в январе получал угрозу о заложенной бомбе в его доме, тогда полиция сообщала РИА Новости, что расследует инцидент как "сваттинг" - ложном сообщении о серьезном инциденте. Издание The New York Post со ссылкой на полицию сообщает, что конверт был адресован судье Энгорону, а вскрыл его сотрудник суда в Нью-Йорке. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Как уточняется, вещество до сих пор не идентифицировали. ABC о ссылкой на источники в правоохранительных органах также сообщает: "конверт был адресован судье Артуру Энгорону". По данным СМИ, вещество, как считается, не представляет вреда. Самосу блюстителю закона не угрожала никакая опасность. Ранее на неделе, как писали СМИ, старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. Неизвестно, связаны ли эти два инцидента между собой.

https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп