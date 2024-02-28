https://ria.ru/20240228/politsiya-1930066112.html
Полиция нашла мужчину, избившего дочь и сожительницу в Краснодаре
Полиция нашла мужчину, избившего дочь и сожительницу в Краснодаре - РИА Новости, 28.02.2024
Полиция нашла мужчину, избившего дочь и сожительницу в Краснодаре
Правоохранительные органы нашли мужчину, который избил сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку в многоэтажке Краснодара и скрылся в гостинице в Туапсинском... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:35
2024-02-28T18:35
2024-02-28T18:35
происшествия
краснодар
туапсинский район
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы нашли мужчину, который избил сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку в многоэтажке Краснодара и скрылся в гостинице в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где у двери квартиры мужчина бьет женщину кулаком по лицу, пинает и толкает на пол, она пытается защищаться в ответ. Когда из квартиры вышла девочка, отец несколько раз пнул и ее ногой, а также силой затолкал в квартиру. По данным краевого ГУ МВД, 29-летняя женщина и 32-летний мужчина переехали в Краснодар в 2019 году, у пары четырехлетняя девочка. Мужчина скрылся из съемной квартиры до приезда сотрудников полиции, нападавшего разыскивали. "Тридцатидвухлетний ранее судимый приезжий из Самарской области скрывался в одной из гостиниц поселка Новомихайловского", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина будет доставлен в Краснодар для разбирательства. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения женщины и ребенка.
https://ria.ru/20240227/peterburg-1929747051.html
https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928740336.html
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происшествия, краснодар, туапсинский район, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Туапсинский район, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция нашла мужчину, избившего дочь и сожительницу в Краснодаре
МВД: полиция нашла мужчину, избившего дочь и сожительницу в Краснодаре