https://ria.ru/20240228/pogoda-1929911005.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Без осадков, до плюс пяти градусов и местами гололедица ожидается в Москве в среду, сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы, сообщил в своем... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:22

2024-02-28T09:22

2024-02-28T09:22

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Без осадков, до плюс пяти градусов и местами гололедица ожидается в Москве в среду, сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, что позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, и сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха плюс три - плюс пять, по области плюс один - плюс шесть градусов", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html

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общество, москва, михаил леус, погода