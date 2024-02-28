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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.02.2024
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09:22 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/pogoda-1929911005.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Без осадков, до плюс пяти градусов и местами гололедица ожидается в Москве в среду, сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы, сообщил в своем... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:22
2024-02-28T09:22
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Без осадков, до плюс пяти градусов и местами гололедица ожидается в Москве в среду, сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, что позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, и сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха плюс три - плюс пять, по области плюс один - плюс шесть градусов", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Леус: в Москве в среду местами ожидается гололедица и до плюс 5

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Без осадков, до плюс пяти градусов и местами гололедица ожидается в Москве в среду, сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, что позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, и сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха плюс три - плюс пять, по области плюс один - плюс шесть градусов", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается южный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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