https://ria.ru/20240228/ploschadki-1930042748.html

Липецкая область предлагает инвесторам более 220 свободных площадок

Липецкая область предлагает инвесторам более 220 свободных площадок - РИА Новости, 28.02.2024

Липецкая область предлагает инвесторам более 220 свободных площадок

Власти Липецкой области предлагают инвесторам на выбор более 220 свободных площадок, все они занесены на инвестиционную карту страны, разработанную... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:11

2024-02-28T17:11

2024-02-28T17:11

липецкая область

игорь артамонов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инвестиции

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области предлагают инвесторам на выбор более 220 свободных площадок, все они занесены на инвестиционную карту страны, разработанную Минэкономразвития РФ, рассказал глава региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, вниманию инвесторов на карте представлено 116 земельных участков, 109 зданий и сооружений, а также особая экономическая зона "Липецк". По количеству зданий и сооружений, занесенных на карту, Липецкая область в числе лидеров. Всего платформа содержит данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках. Инвесторы и предприниматели могут выбрать земельный участок или здание под любой проект. По словам Артамонова, информация на карте постоянно обновляется. Это обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. "Инвестиционная карта позволяет не только выбрать место географически, но и оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, наличие полезных ископаемых, инфраструктуры, необходимых подключений или условия техприсоединения", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20240228/ovoschi-1930035143.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инвестиции, "липецк"