https://ria.ru/20240228/peskov-1929950861.html

Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными

Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными - РИА Новости, 28.02.2024

Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными

Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:08

2024-02-28T12:08

2024-02-28T12:38

россия

венгрия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147903/78/1479037841_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_3e163c4f80cc11040aea865e4343fdb9.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Орбана о том, что он не хотел бы иметь общую границу с Россией для безопасности Венгрии.

https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929809750.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венгрия, дмитрий песков