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Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными - РИА Новости, 28.02.2024
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12:08 28.02.2024 (обновлено: 12:38 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/peskov-1929950861.html
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными - РИА Новости, 28.02.2024
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными
Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:08
2024-02-28T12:38
россия
венгрия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Орбана о том, что он не хотел бы иметь общую границу с Россией для безопасности Венгрии.
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россия, венгрия, дмитрий песков
Россия, Венгрия, Дмитрий Песков
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными

Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Орбана о том, что он не хотел бы иметь общую границу с Россией для безопасности Венгрии.
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РоссияВенгрияДмитрий Песков
 
 
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