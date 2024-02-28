https://ria.ru/20240228/peskov-1929950861.html
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными - РИА Новости, 28.02.2024
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными
Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:08
2024-02-28T12:08
2024-02-28T12:38
россия
венгрия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147903/78/1479037841_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_3e163c4f80cc11040aea865e4343fdb9.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Орбана о том, что он не хотел бы иметь общую границу с Россией для безопасности Венгрии.
https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929809750.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147903/78/1479037841_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_d524491d797d77c2d2dad5fea48f51d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, дмитрий песков
Россия, Венгрия, Дмитрий Песков
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными
Песков назвал опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенными