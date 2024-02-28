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Эрдоган предложил принять в Стамбуле переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 28.02.2024 (обновлено: 18:43 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/peregovory-1930063961.html
Эрдоган предложил принять в Стамбуле переговоры России и Украины
Эрдоган предложил принять в Стамбуле переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2024
Эрдоган предложил принять в Стамбуле переговоры России и Украины
Турция готова вновь принять в Стамбуле переговоры РФ-Украина, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:26
2024-02-28T18:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
реджеп тайип эрдоган
стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Турция готова вновь принять в Стамбуле переговоры РФ-Украина, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает усилия "для защиты прав и интересов крымских татар", также Турция готова внести свой вклад в восстановление Украины."Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне. По крайней мере, я считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этой связи мы в принципе поддерживаем мирный план Зеленского, состоящий из десяти пунктов", - заявил Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании. По словам турецкого лидера, Анкара прикладывает усилия в отношении той части плана Зеленского, которая касается продовольственной безопасности."Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе", - отметил Эрдоган.Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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россия, украина, в мире, реджеп тайип эрдоган, стамбул, турция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Стамбул, Турция
Эрдоган предложил принять в Стамбуле переговоры России и Украины

Эрдоган: Турция по-прежнему готова принять переговоры России и Украины

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Турция готова вновь принять в Стамбуле переговоры РФ-Украина, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает усилия "для защиты прав и интересов крымских татар", также Турция готова внести свой вклад в восстановление Украины.
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"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне. По крайней мере, я считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этой связи мы в принципе поддерживаем мирный план Зеленского, состоящий из десяти пунктов", - заявил Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании. По словам турецкого лидера, Анкара прикладывает усилия в отношении той части плана Зеленского, которая касается продовольственной безопасности.
"Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе", - отметил Эрдоган.
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Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганСтамбулТурция
 
 
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