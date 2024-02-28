Рейтинг@Mail.ru
Патрушев встретился с главой МВД Кубы - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/patrushev-1929899968.html
Патрушев встретился с главой МВД Кубы
Патрушев встретился с главой МВД Кубы - РИА Новости, 28.02.2024
Патрушев встретился с главой МВД Кубы
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:33
2024-02-28T06:33
россия
куба
в мире
никарагуа
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом и обсудил с ним вопросы сотрудничества стран по линии спецслужб, финансовой разведки и органов юстиции. "Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом. Подробно обсуждены дальнейшие планы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также развития нормативной базы двустороннего сотрудничества. Рассмотрена проблематика наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Стороны дали высокую оценку текущему тесному сотрудничеству двух стран в сфере безопасности, политики и экономики. Патрушев отметил, что Россия и Куба солидарны в отношении категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных рестрикций, стремлении совместно продвигаться в деле построения многополярного мира.
https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html
россия
куба
никарагуа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, в мире, никарагуа, николай патрушев
Россия, Куба, В мире, Никарагуа, Николай Патрушев
Патрушев встретился с главой МВД Кубы

Патрушев обсудил с главой МВД Кубы взаимодействие по линии спецслужб

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом и обсудил с ним вопросы сотрудничества стран по линии спецслужб, финансовой разведки и органов юстиции.
"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом. Подробно обсуждены дальнейшие планы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также развития нормативной базы двустороннего сотрудничества. Рассмотрена проблематика наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности
Вчера, 02:06
Стороны дали высокую оценку текущему тесному сотрудничеству двух стран в сфере безопасности, политики и экономики. Патрушев отметил, что Россия и Куба солидарны в отношении категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных рестрикций, стремлении совместно продвигаться в деле построения многополярного мира.
 
РоссияКубаВ миреНикарагуаНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала