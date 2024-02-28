https://ria.ru/20240228/patrushev-1929899968.html

Патрушев встретился с главой МВД Кубы

Патрушев встретился с главой МВД Кубы - РИА Новости, 28.02.2024

Патрушев встретился с главой МВД Кубы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:33

2024-02-28T06:33

2024-02-28T06:33

россия

куба

в мире

никарагуа

николай патрушев

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ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом и обсудил с ним вопросы сотрудничества стран по линии спецслужб, финансовой разведки и органов юстиции. "Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом. Подробно обсуждены дальнейшие планы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также развития нормативной базы двустороннего сотрудничества. Рассмотрена проблематика наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Стороны дали высокую оценку текущему тесному сотрудничеству двух стран в сфере безопасности, политики и экономики. Патрушев отметил, что Россия и Куба солидарны в отношении категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных рестрикций, стремлении совместно продвигаться в деле построения многополярного мира.

https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html

россия

куба

никарагуа

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россия, куба, в мире, никарагуа, николай патрушев