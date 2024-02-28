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В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 28.02.2024
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Липецкая область
 
16:35 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ovoschi-1930035143.html
В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей
В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 28.02.2024
В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей
За два первых месяца этого года овощеводы Липецкой области увеличили свою производительность на 500 тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:35
2024-02-28T16:35
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 фев - РИА Новости. За два первых месяца этого года овощеводы Липецкой области увеличили свою производительность на 500 тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что позволило собрать 26 тысяч тонн овощей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в четырех тепличных комплексах выращено 14 тысяч тонн томатов, 11,2 тысячи тонн огурцов, 800 тонн салатов. Как отметил Артамонов, начиная с 2019 года, Липецкая область в числе лидеров по производству овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. За последние пять лет валовой сбор овощей, полученных в защищенном грунте, увеличился почти в два раза. "Производство продукции в агропромышленном комплексе Липецкой области неизменно показывает отличные результаты. Во многом это заслуга грамотной работы аграриев, постоянного внедрения современных технологий, а также государственной поддержки и ее эффективного использования. Стоит отметить, что высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни сельчан и их благосостоянии", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 фев - РИА Новости. За два первых месяца этого года овощеводы Липецкой области увеличили свою производительность на 500 тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что позволило собрать 26 тысяч тонн овощей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в четырех тепличных комплексах выращено 14 тысяч тонн томатов, 11,2 тысячи тонн огурцов, 800 тонн салатов.
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26 февраля, 13:19
Как отметил Артамонов, начиная с 2019 года, Липецкая область в числе лидеров по производству овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. За последние пять лет валовой сбор овощей, полученных в защищенном грунте, увеличился почти в два раза.
"Производство продукции в агропромышленном комплексе Липецкой области неизменно показывает отличные результаты. Во многом это заслуга грамотной работы аграриев, постоянного внедрения современных технологий, а также государственной поддержки и ее эффективного использования. Стоит отметить, что высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни сельчан и их благосостоянии", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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