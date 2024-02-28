https://ria.ru/20240228/ovoschi-1930035143.html

В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей

В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей - РИА Новости, 28.02.2024

В Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн тепличных овощей

За два первых месяца этого года овощеводы Липецкой области увеличили свою производительность на 500 тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:35

2024-02-28T16:35

2024-02-28T16:35

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 фев - РИА Новости. За два первых месяца этого года овощеводы Липецкой области увеличили свою производительность на 500 тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что позволило собрать 26 тысяч тонн овощей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в четырех тепличных комплексах выращено 14 тысяч тонн томатов, 11,2 тысячи тонн огурцов, 800 тонн салатов. Как отметил Артамонов, начиная с 2019 года, Липецкая область в числе лидеров по производству овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. За последние пять лет валовой сбор овощей, полученных в защищенном грунте, увеличился почти в два раза. "Производство продукции в агропромышленном комплексе Липецкой области неизменно показывает отличные результаты. Во многом это заслуга грамотной работы аграриев, постоянного внедрения современных технологий, а также государственной поддержки и ее эффективного использования. Стоит отметить, что высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни сельчан и их благосостоянии", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20240226/poliklinika-1929531337.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов