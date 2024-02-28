https://ria.ru/20240228/otravlenie-1929990453.html
В Югре полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем
В Югре полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем - РИА Новости, 28.02.2024
В Югре полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем
Двое подростков доставлены в больницу Нижневартовска после отравления алкоголем, их родители будут привлечены к административной ответственности, сообщила... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:24
2024-02-28T14:24
2024-02-28T14:24
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Двое подростков доставлены в больницу Нижневартовска после отравления алкоголем, их родители будут привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "В полицию Нижневартовска поступило сообщение о доставлении в медучреждение двоих несовершеннолетних с отравлением неизвестной алкогольной продукцией. Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что 15-летние подростки употребили спиртосодержащую продукцию, после чего почувствовали себя плохо и обратились к маме одного из них. Приехав домой, родительница вызвала бригаду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что алкоголь купил брат одного из пострадавших, которому нет 18 лет. В отношении продавца магазина составлен административный протокол за продажу алкоголя несовершеннолетним. Законные представители детей будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). Свою проверку по факту произошедшего начала и региональная прокуратура, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, нижневартовск, россия
Происшествия, Нижневартовск, Россия
В Югре полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем
В Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем, проводится проверка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости.
Двое подростков доставлены в больницу Нижневартовска после отравления алкоголем, их родители будут привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба регионального УМВД
.
"В полицию Нижневартовска поступило сообщение о доставлении в медучреждение двоих несовершеннолетних с отравлением неизвестной алкогольной продукцией. Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что 15-летние подростки употребили спиртосодержащую продукцию, после чего почувствовали себя плохо и обратились к маме одного из них. Приехав домой, родительница вызвала бригаду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что алкоголь купил брат одного из пострадавших, которому нет 18 лет. В отношении продавца магазина составлен административный протокол за продажу алкоголя несовершеннолетним. Законные представители детей будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних).
Свою проверку по факту произошедшего начала и региональная прокуратура, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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