https://ria.ru/20240228/otravlenie-1929990453.html

В Югре полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем

В Югре полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем - РИА Новости, 28.02.2024

В Югре полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем

Двое подростков доставлены в больницу Нижневартовска после отравления алкоголем, их родители будут привлечены к административной ответственности, сообщила... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:24

2024-02-28T14:24

2024-02-28T14:24

происшествия

нижневартовск

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Двое подростков доставлены в больницу Нижневартовска после отравления алкоголем, их родители будут привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "В полицию Нижневартовска поступило сообщение о доставлении в медучреждение двоих несовершеннолетних с отравлением неизвестной алкогольной продукцией. Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что 15-летние подростки употребили спиртосодержащую продукцию, после чего почувствовали себя плохо и обратились к маме одного из них. Приехав домой, родительница вызвала бригаду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что алкоголь купил брат одного из пострадавших, которому нет 18 лет. В отношении продавца магазина составлен административный протокол за продажу алкоголя несовершеннолетним. Законные представители детей будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). Свою проверку по факту произошедшего начала и региональная прокуратура, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240101/alkogol-1915025597.html

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижневартовск, россия