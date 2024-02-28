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Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО - РИА Новости, 28.02.2024
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Новости Подмосковья
 
15:42 28.02.2024
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Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО
Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО - РИА Новости, 28.02.2024
Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО
Минтранс Подмосковья продолжает проводить тестирование оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Теперь такая возможность появилась у пассажиров... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:42
2024-02-28T15:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минтранс Подмосковья продолжает проводить тестирование оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Теперь такая возможность появилась у пассажиров на маршруте №436, следующем до станций метро "Мякинино", сообщил телеканал “360”.Для того чтобы оплатить проезд, достаточно включить Bluetooth из удобного места в салоне автобуса и запустить приложение "Транспорт Подмосковья". Оно в автоматическом режиме определит маршрут, по которому следует транспортное средство, и остановку посадки пассажира. Получив оплату, приложение выдаст электронный билет, который можно предоставить контролеру.Впервые такой метод оплаты был введен на маршруте №478 Жуковский – м. "Котельники".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди во время снегопада на автобусной остановке в Москве. По прогнозу синоптиков ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду и выпадет 10-15 мм осадков, или примерно четверть от месячной нормы
Люди во время снегопада на автобусной остановке в Москве. По прогнозу синоптиков ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду и выпадет 10-15 мм осадков, или примерно четверть от месячной нормы - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минтранс Подмосковья продолжает проводить тестирование оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Теперь такая возможность появилась у пассажиров на маршруте №436, следующем до станций метро "Мякинино", сообщил телеканал “360”.
Для того чтобы оплатить проезд, достаточно включить Bluetooth из удобного места в салоне автобуса и запустить приложение "Транспорт Подмосковья". Оно в автоматическом режиме определит маршрут, по которому следует транспортное средство, и остановку посадки пассажира. Получив оплату, приложение выдаст электронный билет, который можно предоставить контролеру.
Впервые такой метод оплаты был введен на маршруте №478 Жуковский – м. "Котельники".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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