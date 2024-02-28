https://ria.ru/20240228/oplata-1930012920.html

Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО

Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО - РИА Новости, 28.02.2024

Тестирование оплаты в общественном транспорте по геолокации провели в МО

Минтранс Подмосковья продолжает проводить тестирование оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Теперь такая возможность появилась у пассажиров... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:42

2024-02-28T15:42

2024-02-28T15:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284709_0:8:3615:2041_1920x0_80_0_0_0bac51d4c83cdd39603450bcb7b6ae16.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минтранс Подмосковья продолжает проводить тестирование оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Теперь такая возможность появилась у пассажиров на маршруте №436, следующем до станций метро "Мякинино", сообщил телеканал “360”.Для того чтобы оплатить проезд, достаточно включить Bluetooth из удобного места в салоне автобуса и запустить приложение "Транспорт Подмосковья". Оно в автоматическом режиме определит маршрут, по которому следует транспортное средство, и остановку посадки пассажира. Получив оплату, приложение выдаст электронный билет, который можно предоставить контролеру.Впервые такой метод оплаты был введен на маршруте №478 Жуковский – м. "Котельники".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)