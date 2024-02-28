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Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в Газе
Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в Газе - РИА Новости, 28.02.2024
Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в Газе
Только срочное прекращение огня Израилем и исполнение им международного гуманитарного права может предотвратить массовый голод в Газе, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:51
2024-02-28T00:51
2024-02-28T00:51
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Только срочное прекращение огня Израилем и исполнение им международного гуманитарного права может предотвратить массовый голод в Газе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Единственный, жизненно важный императив для предотвращения массового голода в Газе - это срочное прекращение огня и соблюдение Израилем норм международного гумправа. Этот призыв неоднократно озвучивали и генсекретарь ООН, и руководство УКГВ (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов - ред.)", - сказал Небензя. Он напомнил, что все попытки Совета Безопасности принять такое решение были заблокированы США, которые уже заблокировали три резолюции СБ. "На фоне десятков тысяч погибших и голодающих людей в Газе американская делегация продолжает цинично рассуждать о том, что прекращение огня, мол, чуть ли не опасно, так как подорвет некую "хрупкую дипломатию" США "на земле". Блокируя международные усилия по прекращению насилия в Газе, Вашингтон несет всю полноту ответственности за беспрецедентное количество жертв этой эскалации среди мирного населения, число которых уже подошло к 30 тысячам. Это - цена американских вето в Совете по Газе", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20240227/konflikt-1915630213.html
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В мире, Израиль, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в Газе
Небензя: предотвращение массового голода в Газе зависит от Израиля