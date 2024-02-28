https://ria.ru/20240228/oon-1929884301.html

Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в Газе

Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в Газе - РИА Новости, 28.02.2024

Небензя рассказал, что может предотвратить массовый голод в Газе

Только срочное прекращение огня Израилем и исполнение им международного гуманитарного права может предотвратить массовый голод в Газе, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T00:51

2024-02-28T00:51

2024-02-28T00:51

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сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 28 фев - РИА Новости. Только срочное прекращение огня Израилем и исполнение им международного гуманитарного права может предотвратить массовый голод в Газе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Единственный, жизненно важный императив для предотвращения массового голода в Газе - это срочное прекращение огня и соблюдение Израилем норм международного гумправа. Этот призыв неоднократно озвучивали и генсекретарь ООН, и руководство УКГВ (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов - ред.)", - сказал Небензя. Он напомнил, что все попытки Совета Безопасности принять такое решение были заблокированы США, которые уже заблокировали три резолюции СБ. "На фоне десятков тысяч погибших и голодающих людей в Газе американская делегация продолжает цинично рассуждать о том, что прекращение огня, мол, чуть ли не опасно, так как подорвет некую "хрупкую дипломатию" США "на земле". Блокируя международные усилия по прекращению насилия в Газе, Вашингтон несет всю полноту ответственности за беспрецедентное количество жертв этой эскалации среди мирного населения, число которых уже подошло к 30 тысячам. Это - цена американских вето в Совете по Газе", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20240227/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, россия, василий небензя, оон, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина