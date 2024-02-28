https://ria.ru/20240228/napadenie-1930040345.html
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы - РИА Новости, 28.02.2024
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы
Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:00
2024-02-28T17:00
2024-02-28T17:00
в мире
северный рейн-вестфалия
дуйсбург
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, нападавший задержан, сообщает газета Bild. "Молодой человек напал на двух детей с ножом, они получили тяжелые ранения... Сообщается, что он (нападающий - ред.) был задержан вскоре после нападения первым встреченным им полицейским", — пишет газета. Отмечается, что два ребенка девяти и десяти лет подверглись нападению по пути домой из католической начальной школы. Получив тяжелые ранения, они вернулись в школу, где им оказали первую помощь, после чего дети были отправлены в больницу.
https://ria.ru/20240222/germaniya-1928988194.html
северный рейн-вестфалия
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в мире, северный рейн-вестфалия, дуйсбург
В мире, Северный Рейн-Вестфалия, Дуйсбург
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы
В Германии два ребенка пострадали при нападении с ножом около католической школы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, нападавший задержан, сообщает газета Bild
.
"Молодой человек напал на двух детей с ножом, они получили тяжелые ранения... Сообщается, что он (нападающий - ред.) был задержан вскоре после нападения первым встреченным им полицейским", — пишет газета.
Отмечается, что два ребенка девяти и десяти лет подверглись нападению по пути домой из католической начальной школы. Получив тяжелые ранения, они вернулись в школу, где им оказали первую помощь, после чего дети были отправлены в больницу.
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