Рейтинг@Mail.ru
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/napadenie-1930040345.html
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы - РИА Новости, 28.02.2024
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы
Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:00
2024-02-28T17:00
в мире
северный рейн-вестфалия
дуйсбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875401_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_e3012eec09591ddd3e33f51a8cd577e1.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, нападавший задержан, сообщает газета Bild. "Молодой человек напал на двух детей с ножом, они получили тяжелые ранения... Сообщается, что он (нападающий - ред.) был задержан вскоре после нападения первым встреченным им полицейским", — пишет газета. Отмечается, что два ребенка девяти и десяти лет подверглись нападению по пути домой из католической начальной школы. Получив тяжелые ранения, они вернулись в школу, где им оказали первую помощь, после чего дети были отправлены в больницу.
https://ria.ru/20240222/germaniya-1928988194.html
северный рейн-вестфалия
дуйсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15d0cf5a9df0d28aa33bcc4319aca7a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный рейн-вестфалия, дуйсбург
В мире, Северный Рейн-Вестфалия, Дуйсбург
В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы

В Германии два ребенка пострадали при нападении с ножом около католической школы

© AP Photo / Kerstin JoenssonНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Kerstin Joensson
Немецкая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, нападавший задержан, сообщает газета Bild.
"Молодой человек напал на двух детей с ножом, они получили тяжелые ранения... Сообщается, что он (нападающий - ред.) был задержан вскоре после нападения первым встреченным им полицейским", — пишет газета.
Отмечается, что два ребенка девяти и десяти лет подверглись нападению по пути домой из католической начальной школы. Получив тяжелые ранения, они вернулись в школу, где им оказали первую помощь, после чего дети были отправлены в больницу.
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Германии подросток ранил четырех одноклассников
22 февраля, 14:27
 
В миреСеверный Рейн-ВестфалияДуйсбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала