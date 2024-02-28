https://ria.ru/20240228/napadenie-1930040345.html

В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы

В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы - РИА Новости, 28.02.2024

В Германии два ребенка пострадали при нападении около школы

Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:00

2024-02-28T17:00

2024-02-28T17:00

в мире

северный рейн-вестфалия

дуйсбург

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два ребенка получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом человека около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, нападавший задержан, сообщает газета Bild. "Молодой человек напал на двух детей с ножом, они получили тяжелые ранения... Сообщается, что он (нападающий - ред.) был задержан вскоре после нападения первым встреченным им полицейским", — пишет газета. Отмечается, что два ребенка девяти и десяти лет подверглись нападению по пути домой из католической начальной школы. Получив тяжелые ранения, они вернулись в школу, где им оказали первую помощь, после чего дети были отправлены в больницу.

https://ria.ru/20240222/germaniya-1928988194.html

северный рейн-вестфалия

дуйсбург

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в мире, северный рейн-вестфалия, дуйсбург