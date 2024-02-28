Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк раскрыл многоэтапную схему мошенников - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/moshenniki-1930058484.html
Сбербанк раскрыл многоэтапную схему мошенников
Сбербанк раскрыл многоэтапную схему мошенников - РИА Новости, 28.02.2024
Сбербанк раскрыл многоэтапную схему мошенников
Сбербанк раскрыл многоэтапную схему обмана жительницы Новосибирска, потери которой составили 5 миллионов рублей, следует из материалов банка на портале по... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:10
2024-02-28T18:10
происшествия
новосибирск
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_149:317:2889:1858_1920x0_80_0_0_3b70008415cfb8a45bfd722019a3e10f.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сбербанк раскрыл многоэтапную схему обмана жительницы Новосибирска, потери которой составили 5 миллионов рублей, следует из материалов банка на портале по кибербезопасности "Кибрарий". "В конце 2023 года история обмана с подменой личности произошла с жительницей Новосибирска Анастасией, матерью троих детей. Финансовые потери женщины составили 5 миллионов рублей", — сказано в сообщении. Сначала мошенники связались с жертвой от имени нового руководителя компании, где женщина раньше работала. Аферисты использовали легенду с проверкой ФСБ против бывшего работодателя. В итоге звонили ей много раз от имени "кураторов ФСБ", "следователей" и запугали ее тем, что установлена и "ее причастность к финансированию некоего террориста", и что "Анастасия может быть привлечена к уголовной ответственности за участие в переводе денег", отметив, что, возможно, в деле замешаны сотрудники банка, желающие подставить жертву. Одновременно с этим лжеследователи отметили, что хотят помощь женщине и предупредили, что с ней будут связываться якобы сотрудники Центрального банка. После чего такой звонок не заставил себя долго ждать. Жертве позвонил якобы сотрудник "службы безопасности Центрального банка", заявив, что на нее оформлен кредит, но заявку еще можно отменить - по его словам, вероятно, это был мошенник, работающий в банке. В итоге аферисты запутали жертву и убедили ее оформить в отделении банка кредит на 2 миллиона рублей. Эти деньги, по указке злоумышленников, женщина перевела на "безопасный счет". При этом мошенники уже получили удаленный доступ к телефону женщины и привязали свою карту к ее приложению Mir Pay. Помимо этого, женщина взяла еще один крупный кредит в другом банке, но теперь уже онлайн, и по той же схеме отправила эти средства злоумышленникам, думая, что переводит деньги с некого "резервного фонда" ЦБ "для отмены мошеннических операций" на "безопасный счет".
https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
https://ria.ru/20240228/moshenniki-1929938929.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_232:125:2669:1953_1920x0_80_0_0_e75d3b654be13abf9180ffe439261686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, сбербанк россии
Происшествия, Новосибирск, Сбербанк России
Сбербанк раскрыл многоэтапную схему мошенников

Сбер: мошенники обманули жительницу Новосибирска на 5 млн руб

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сбербанк раскрыл многоэтапную схему обмана жительницы Новосибирска, потери которой составили 5 миллионов рублей, следует из материалов банка на портале по кибербезопасности "Кибрарий".
"В конце 2023 года история обмана с подменой личности произошла с жительницей Новосибирска Анастасией, матерью троих детей. Финансовые потери женщины составили 5 миллионов рублей", — сказано в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Москве задержали мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей
Вчера, 15:41
Сначала мошенники связались с жертвой от имени нового руководителя компании, где женщина раньше работала. Аферисты использовали легенду с проверкой ФСБ против бывшего работодателя. В итоге звонили ей много раз от имени "кураторов ФСБ", "следователей" и запугали ее тем, что установлена и "ее причастность к финансированию некоего террориста", и что "Анастасия может быть привлечена к уголовной ответственности за участие в переводе денег", отметив, что, возможно, в деле замешаны сотрудники банка, желающие подставить жертву.
Одновременно с этим лжеследователи отметили, что хотят помощь женщине и предупредили, что с ней будут связываться якобы сотрудники Центрального банка. После чего такой звонок не заставил себя долго ждать. Жертве позвонил якобы сотрудник "службы безопасности Центрального банка", заявив, что на нее оформлен кредит, но заявку еще можно отменить - по его словам, вероятно, это был мошенник, работающий в банке.
В итоге аферисты запутали жертву и убедили ее оформить в отделении банка кредит на 2 миллиона рублей. Эти деньги, по указке злоумышленников, женщина перевела на "безопасный счет". При этом мошенники уже получили удаленный доступ к телефону женщины и привязали свою карту к ее приложению Mir Pay.
Помимо этого, женщина взяла еще один крупный кредит в другом банке, но теперь уже онлайн, и по той же схеме отправила эти средства злоумышленникам, думая, что переводит деньги с некого "резервного фонда" ЦБ "для отмены мошеннических операций" на "безопасный счет".
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Тинькофф" предупредил о мошеннической схеме со списанием "налога на СВО"
Вчера, 11:28
 
ПроисшествияНовосибирскСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала