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Жителя Одессы попытались мобилизовать прямо в троллейбусе - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 28.02.2024 (обновлено: 20:13 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/mobilizatsiya-1930043215.html
Жителя Одессы попытались мобилизовать прямо в троллейбусе
Жителя Одессы попытались мобилизовать прямо в троллейбусе - РИА Новости, 28.02.2024
Жителя Одессы попытались мобилизовать прямо в троллейбусе
В Одессе представители военкомата пытались мобилизовать мужчину призывного возраста прямо в троллейбусе, видео опубликовало издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:14
2024-02-28T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Одессе представители военкомата пытались мобилизовать мужчину призывного возраста прямо в троллейбусе, видео опубликовало издание "Страна.ua".На кадрах видно, как два человека в военной форме зашли в салон общественного транспорта и потребовали пассажира предъявить документы. В ответ мужчина попросил удостоверения сотрудников военкомата, но вместо этого они показали военные билеты.Пассажир отметил, что это не дает им право требовать документы у гражданских. Началась перепалка, в которую вмешались попутчики.В итоге представителям ТЦК (территориальные центры комплектования, название военкоматов на Украине) пришлось покинуть троллейбус, говорится в статье.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. По информации СМИ, украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.За уклонение от военной службы во время мобилизации местное законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html
https://ria.ru/20240227/odessa-1929739212.html
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Жителя Одессы попытались мобилизовать прямо в троллейбусе

Сотрудники военкомата в Одессе попытались мобилизовать мужчину в троллейбусе

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Одессе представители военкомата пытались мобилизовать мужчину призывного возраста прямо в троллейбусе, видео опубликовало издание "Страна.ua".
На кадрах видно, как два человека в военной форме зашли в салон общественного транспорта и потребовали пассажира предъявить документы. В ответ мужчина попросил удостоверения сотрудников военкомата, но вместо этого они показали военные билеты.
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Пассажир отметил, что это не дает им право требовать документы у гражданских. Началась перепалка, в которую вмешались попутчики.
В итоге представителям ТЦК (территориальные центры комплектования, название военкоматов на Украине) пришлось покинуть троллейбус, говорится в статье.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.
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Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. По информации СМИ, украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.
За уклонение от военной службы во время мобилизации местное законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
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