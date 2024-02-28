https://ria.ru/20240228/miroshnik-1929917704.html
Ряд международных организаций сломались, заявил посол МИД России
Ряд международных организаций сломались, заявил посол МИД России - РИА Новости, 28.02.2024
Ряд международных организаций сломались, заявил посол МИД России
Ряд международных организаций "сломались", они не выполняют свой главный функционал – урегулирование конфликтов за столом переговоров, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:12
2024-02-28T10:12
2024-02-28T10:54
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обсе
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ряд международных организаций "сломались", они не выполняют свой главный функционал – урегулирование конфликтов за столом переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Есть целый ряд организаций, которые откровенно сломались, потому что они не выполняют свой главный функционал. Они создавались как площадки для урегулирования конфликтов и для того, чтобы разрешать противоречия между крупными игроками за столом переговоров", - сказал Мирошник. Дипломат указал, что ОБСЕ – организация, которая должна была быть символом непредвзятости, демонстрирует совершенно иные подходы. Например, по его словам, она направляет свою миссию на Украину, для которой изначально говорит, что Майдан и организованный ими госпереворот — это борьба за свободу и независимость, а Донбасс — незаконные формирования сепаратистов. "Это все записано в их документах и отчетах. В какой-то момент такая стилистика стала в организации нормой", - подчеркнул он. Мирошник добавил, что, изначально становясь на одну из сторон конфликта, невозможно содействовать его справедливому разрешению, такая позиция только "загоняет проблему вглубь и формирует атмосферу недоверия к таким организациям, которые из общих инструментов урегулирования стали чьим-то инструментом реализации однобоких амбиций", - полагает дипломат. Он отметил, что многие страны мирового большинства понимают, что ряд созданных ранее механизмов не работают, поэтому нужен противовес. По мнению дипломата, Россия - флагман для создания объединения, которое "не позволяло бы гегемону распускать руки", "чувствовать свою вседозволенность", "бесцеремонно наделять себя самих правом определять кто прав, а кто виноват". Мирошник подчеркнул, что Запад еще со времен развала Организации Варшавского договора и СССР пытался сделать из России и стран Союза безвольные и податливые страны, которые им бы нравились. "Россия девяностых годов им очень нравилась. Россия, которая не контролирует свою территорию, из которой можно разворовать все, выманить интеллектуальные ресурсы, закрыть конкурентные производства, за копейки получить доступ к недрам этого государства... Но такая страна не подходит нам. Мы не будем жить в положении "чего изволите". Потому новые отношения будут строиться на новых основах – равенства и уважения к нашим интересам. Если нет уважения к этим принципам, тогда может и не нужны такие отношения?" - заключил он.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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россия, родион мирошник, обсе, украина, донбасс
Россия, Родион Мирошник, ОБСЕ, Украина, Донбасс
Ряд международных организаций сломались, заявил посол МИД России
Мирошник: ряд международных организаций не выполняют свой главный функционал
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ряд международных организаций "сломались", они не выполняют свой главный функционал – урегулирование конфликтов за столом переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Есть целый ряд организаций, которые откровенно сломались, потому что они не выполняют свой главный функционал. Они создавались как площадки для урегулирования конфликтов и для того, чтобы разрешать противоречия между крупными игроками за столом переговоров", - сказал Мирошник.
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Дипломат указал, что ОБСЕ – организация, которая должна была быть символом непредвзятости, демонстрирует совершенно иные подходы. Например, по его словам, она направляет свою миссию на Украину, для которой изначально говорит, что Майдан и организованный ими госпереворот — это борьба за свободу и независимость, а Донбасс — незаконные формирования сепаратистов.
"Это все записано в их документах и отчетах. В какой-то момент такая стилистика стала в организации нормой", - подчеркнул он.
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Мирошник добавил, что, изначально становясь на одну из сторон конфликта, невозможно содействовать его справедливому разрешению, такая позиция только "загоняет проблему вглубь и формирует атмосферу недоверия к таким организациям, которые из общих инструментов урегулирования стали чьим-то инструментом реализации однобоких амбиций", - полагает дипломат.
Он отметил, что многие страны мирового большинства понимают, что ряд созданных ранее механизмов не работают, поэтому нужен противовес. По мнению дипломата, Россия - флагман для создания объединения, которое "не позволяло бы гегемону распускать руки", "чувствовать свою вседозволенность", "бесцеремонно наделять себя самих правом определять кто прав, а кто виноват".
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Мирошник подчеркнул, что Запад еще со времен развала Организации Варшавского договора и СССР пытался сделать из России и стран Союза безвольные и податливые страны, которые им бы нравились.
"Россия девяностых годов им очень нравилась. Россия, которая не контролирует свою территорию, из которой можно разворовать все, выманить интеллектуальные ресурсы, закрыть конкурентные производства, за копейки получить доступ к недрам этого государства... Но такая страна не подходит нам. Мы не будем жить в положении "чего изволите". Потому новые отношения будут строиться на новых основах – равенства и уважения к нашим интересам. Если нет уважения к этим принципам, тогда может и не нужны такие отношения?" - заключил он.
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