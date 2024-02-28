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СМИ: более ста тысяч избирателей "не определились" на праймериз в Мичигане
СМИ: более ста тысяч избирателей "не определились" на праймериз в Мичигане - РИА Новости, 28.02.2024
СМИ: более ста тысяч избирателей "не определились" на праймериз в Мичигане
Более ста тысяч избирателей выбрали графу "не определился" на первичном голосовании за кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Мичиган,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:32
2024-02-28T18:32
2024-02-28T18:32
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более ста тысяч избирателей выбрали графу "не определился" на первичном голосовании за кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Мичиган, это связано с протестной кампанией из-за поддержки Вашингтоном войны в Газе, пишет газета Washington Post. На первичном голосовании от демократической партии в Мичигане побеждает действующий президент США Джо Байден. По оценкам американского телеканала NBC, американский лидер набирает 81% голосов избирателей после обработки 85% бюллетеней. Как сообщает издание, на выборах в Мичигане избиратели могли выбрать графу "не определился" вместо того, чтобы выбирать кого-то из кандидатов. Выбор этой графы означает, что избиратель не поддерживает ни одного претендента на пост президента США от данной партии. "Более ста тысяч избирателей на голосовании за кандидатов в президенты от Демократической партии выбрали графу "не определился". В рамках кампании (протеста – ред.), поддержанной некоторыми видными депутатами, включая конгрессвумен палестинского происхождения Рашиду Тлайб, избирателей призвали выразить несогласие с тем, как (президент США Джо) Байден относится к войне в Газе, и голосовать за позицию "не определился", в надежде заставить его пересмотреть свою позицию перед всеобщими выборами в ноябре", - говорится в публикации издания. Washington Post отмечает, что в Мичигане проживает большое количество американских арабов. Газета пишет, что протестное голосование в Мичигане - тревожный сигнал для Байдена, так как растущее недовольство им среди его потенциальных избирателей может привести к их игнорированию ноябрьских выборов или к тому, что они проголосуют за другого кандидата. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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в мире, сша, мичиган, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, никки хейли
В мире, США, Мичиган, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Никки Хейли
СМИ: более ста тысяч избирателей "не определились" на праймериз в Мичигане
WP: более ста тысяч избирателей "не определились" на праймериз в Мичигане
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Более ста тысяч избирателей выбрали графу "не определился" на первичном голосовании за кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Мичиган, это связано с протестной кампанией из-за поддержки Вашингтоном войны в Газе, пишет газета
Washington Post.
На первичном голосовании от демократической партии в Мичигане побеждает действующий президент США Джо Байден
. По оценкам американского телеканала NBC, американский лидер набирает 81% голосов избирателей после обработки 85% бюллетеней.
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Как сообщает издание, на выборах в Мичигане избиратели могли выбрать графу "не определился" вместо того, чтобы выбирать кого-то из кандидатов. Выбор этой графы означает, что избиратель не поддерживает ни одного претендента на пост президента США от данной партии.
"Более ста тысяч избирателей на голосовании за кандидатов в президенты от Демократической партии выбрали графу "не определился". В рамках кампании (протеста – ред.), поддержанной некоторыми видными депутатами, включая конгрессвумен палестинского происхождения Рашиду Тлайб, избирателей призвали выразить несогласие с тем, как (президент США Джо) Байден относится к войне в Газе, и голосовать за позицию "не определился", в надежде заставить его пересмотреть свою позицию перед всеобщими выборами в ноябре", - говорится в публикации издания.
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Washington Post отмечает, что в Мичигане проживает большое количество американских арабов. Газета пишет, что протестное голосование в Мичигане - тревожный сигнал для Байдена, так как растущее недовольство им среди его потенциальных избирателей может привести к их игнорированию ноябрьских выборов или к тому, что они проголосуют за другого кандидата.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп
и Никки Хейли
. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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