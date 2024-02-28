https://ria.ru/20240228/metro-1929916427.html
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке - РИА Новости, 28.02.2024
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке
Небольшие задержки движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы были связаны с высадкой пассажиров на станции "Каширская" для проверки состава, сейчас... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:58
2024-02-28T09:58
2024-02-28T09:58
москва
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_0:2:3637:2048_1920x0_80_0_0_553173fb4adc1273e7b3644c124d65f8.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Небольшие задержки движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы были связаны с высадкой пассажиров на станции "Каширская" для проверки состава, сейчас движение осуществляется в соответствии с графиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена. Как передает корреспондент РИА Новости, утром поезда на зеленой ветке метро Москвы некоторое время стояли в тоннеле. "Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Каширская" высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции "Коломенская". Состав убран с линии для проверки", - рассказали в пресс-службе. Там пояснили, что во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.
https://ria.ru/20240222/metro-1928880735.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b6fc3b60f00c312bd1029376269ea948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке
Задержки поездов на зеленой ветке метро Москвы были связаны с проверкой состава
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Небольшие задержки движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы были связаны с высадкой пассажиров на станции "Каширская" для проверки состава, сейчас движение осуществляется в соответствии с графиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром поезда на зеленой ветке метро Москвы некоторое время стояли в тоннеле.
«
"Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Каширская" высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции "Коломенская". Состав убран с линии для проверки", - рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.
Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году