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В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке - РИА Новости, 28.02.2024
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09:58 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/metro-1929916427.html
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке - РИА Новости, 28.02.2024
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке
Небольшие задержки движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы были связаны с высадкой пассажиров на станции "Каширская" для проверки состава, сейчас... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:58
2024-02-28T09:58
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Небольшие задержки движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы были связаны с высадкой пассажиров на станции "Каширская" для проверки состава, сейчас движение осуществляется в соответствии с графиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена. Как передает корреспондент РИА Новости, утром поезда на зеленой ветке метро Москвы некоторое время стояли в тоннеле. "Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Каширская" высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции "Коломенская". Состав убран с линии для проверки", - рассказали в пресс-службе. Там пояснили, что во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
В столичном метрополитене объяснили задержку поездов на зеленой ветке

Задержки поездов на зеленой ветке метро Москвы были связаны с проверкой состава

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Небольшие задержки движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы были связаны с высадкой пассажиров на станции "Каширская" для проверки состава, сейчас движение осуществляется в соответствии с графиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром поезда на зеленой ветке метро Москвы некоторое время стояли в тоннеле.
«
"Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Каширская" высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции "Коломенская". Состав убран с линии для проверки", - рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.
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