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Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году - РИА Новости, 28.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:32 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/meditsina-1930065275.html
Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году
Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году - РИА Новости, 28.02.2024
Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году
Власти Московской области планируют закупить 137 единиц тяжелого медоборудования для региональных больниц в 2024 году. На эти цели предусмотрено более 4,6... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:32
2024-02-28T18:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Власти Московской области планируют закупить 137 единиц тяжелого медоборудования для региональных больниц в 2024 году. На эти цели предусмотрено более 4,6 миллиарда рублей, сообщил телеканал “360”.По словам первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой, в медучреждениях появятся 85 рентгеновских аппаратов, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, пять КТ и два ангиографа. Это оборудование позволит также открыть в больницах новые кабинеты.Отмечается, что устаревшие аппараты КТ заменят в Балашихинской, Красногорской и Долгопрудненской больницах. МРТ-сканеры получат Московский областной онкодиспансер, Ступинская и Солнечногорская больницы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Власти Московской области планируют закупить 137 единиц тяжелого медоборудования для региональных больниц в 2024 году. На эти цели предусмотрено более 4,6 миллиарда рублей, сообщил телеканал “360”.
По словам первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой, в медучреждениях появятся 85 рентгеновских аппаратов, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, пять КТ и два ангиографа. Это оборудование позволит также открыть в больницах новые кабинеты.
Отмечается, что устаревшие аппараты КТ заменят в Балашихинской, Красногорской и Долгопрудненской больницах. МРТ-сканеры получат Московский областной онкодиспансер, Ступинская и Солнечногорская больницы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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