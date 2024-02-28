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Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году

Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году - РИА Новости, 28.02.2024

Власти Подмосковья закупят 137 аппаратов рентгена и КТ в 2024 году

Власти Московской области планируют закупить 137 единиц тяжелого медоборудования для региональных больниц в 2024 году. На эти цели предусмотрено более 4,6... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:32

2024-02-28T18:32

2024-02-28T18:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Власти Московской области планируют закупить 137 единиц тяжелого медоборудования для региональных больниц в 2024 году. На эти цели предусмотрено более 4,6 миллиарда рублей, сообщил телеканал “360”.По словам первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой, в медучреждениях появятся 85 рентгеновских аппаратов, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, пять КТ и два ангиографа. Это оборудование позволит также открыть в больницах новые кабинеты.Отмечается, что устаревшие аппараты КТ заменят в Балашихинской, Красногорской и Долгопрудненской больницах. МРТ-сканеры получат Московский областной онкодиспансер, Ступинская и Солнечногорская больницы.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)