ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Тесные связи ЦРУ с Украиной, которые стали темой для расследования ведущей американской газеты The New York Times, представляют собой отражение курса США, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х."В конце концов, работа ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, что они и делают довольно хорошо", — написал он.Бизнесмен добавил, что если подобная ситуация не устраивает американцев, то им следует голосовать за других политиков.В конце прошлой неделе The New York Times опубликовала расследование, в котором утверждает со ссылкой на бывших и нынешних украинских, американских и европейских чиновников, что за последние восемь лет украинская разведка при поддержке ЦРУ создала 12 секретных баз вблизи российской границы. Кроме того, американские спецслужбы тесно сотрудничали с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, а также тренировали украинских шпионов, действовавших в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян.Даже после того, как в феврале 2022 года с Украины вывели весь американский персонал, сотрудники спецслужб остались в западных областях. Они передавали развединформацию, в том числе о том, где Россия планирует наносить удары и какие вооружения будет применять. Впрочем, отмечает The New York Times, с 2016 года украинцы время от времени нарушали условия Белого дома, чем злили американских чиновников. Как говорится в статье, украинцы посчитали осторожность Вашингтона неоправданной и "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". США угрожали прекратить поддержку, но так этого и не сделали, заключила газета.

