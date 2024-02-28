https://ria.ru/20240228/makron-1930037728.html

СМИ: Макрон дерзкими словами об Украине застал союзников врасплох

СМИ: Макрон дерзкими словами об Украине застал союзников врасплох - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ: Макрон дерзкими словами об Украине застал союзников врасплох

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину застало союзников Киева врасплох, пишет Telegraph. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:49

2024-02-28T16:49

2024-02-28T16:49

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину застало союзников Киева врасплох, пишет Telegraph."Уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое", — говорится в материале.Отмечается, что больше всех раздражение было у традиционно близкого европейского партнера Франции — Германии. Автор пояснил, что глава республики выступил с таким предложением, чтобы перехватить инициативу по Украине в тот момент, когда американский конгресс зашел в тупик в вопросе поддержки Украины."Учитывая почти единогласное неприятие его последнего предложения, Макрон может снова оказаться в полной изоляции", — резюмируется в статье.В понедельник вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Киева в Париже, заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных, но пока среди них нет консенсуса.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, ввод западных военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240228/nato-1930007465.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

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в мире, украина, киев, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, константин гаврилов, нато, евросоюз