https://ria.ru/20240228/makron-1929918356.html
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ
Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины кажутся пустословием и вызывают шквал критики со стороны всех оппозиционных политических сил... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:16
2024-02-28T10:16
2024-02-28T10:18
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мария захарова
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины кажутся пустословием и вызывают шквал критики со стороны всех оппозиционных политических сил Франции, надоели они и самим украинцам, считает издание Politico. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину. Politico пишет, что все французские оппозиционные силы "уже набросились на него" с связи с последними заявлениями. Макрон столкнулся с критикой со стороны всего политического спектра страны, осуждающего его "игру мускулами", которая также не вызвала положительного отклика у электората. Отмечается, что во вторник на новостных каналах Франции обсуждался вопрос о том, следует ли готовиться к войне с Россией, и ответ был повсеместно отрицательным. "Поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы, а меньшие (по сравнению с другими странами Запада - ред.) пожертвования Франции Киеву оказались под новым пристальным вниманием, обещания Макрона начали выглядеть пустыми... Однако самая большая проблема Макрона заключается в том, что его амбиции не соответствуют преобладающим настроениям Франции в отношении Украины", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что разговоры Макрона о широких коалициях для обеспечения Киева ракетами большой дальности "уже начали звучать как пустословие". Кроме того, издание пишет, что и самим украинцам надоели дипломатические послания Макрона - они скорее предпочли бы просто получить оружие, однако в этом отношении Париж сильно отстает от США, Германии, Великобритании и Польши. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Сергей Лавров, Politico, НАТО, Евросоюз
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ
Politico: амбиции Макрона воспринимают как пустословие и в Париже, и в Киеве
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины кажутся пустословием и вызывают шквал критики со стороны всех оппозиционных политических сил Франции, надоели они и самим украинцам, считает издание Politico
.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС
договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия
"не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова
, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.
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Politico пишет, что все французские оппозиционные силы "уже набросились на него" с связи с последними заявлениями. Макрон столкнулся с критикой со стороны всего политического спектра страны, осуждающего его "игру мускулами", которая также не вызвала положительного отклика у электората. Отмечается, что во вторник на новостных каналах Франции обсуждался вопрос о том, следует ли готовиться к войне с Россией, и ответ был повсеместно отрицательным.
"Поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы, а меньшие (по сравнению с другими странами Запада - ред.) пожертвования Франции Киеву оказались под новым пристальным вниманием, обещания Макрона начали выглядеть пустыми... Однако самая большая проблема Макрона заключается в том, что его амбиции не соответствуют преобладающим настроениям Франции в отношении Украины", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что разговоры Макрона о широких коалициях для обеспечения Киева ракетами большой дальности "уже начали звучать как пустословие".
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Кроме того, издание пишет, что и самим украинцам надоели дипломатические послания Макрона - они скорее предпочли бы просто получить оружие, однако в этом отношении Париж сильно отстает от США, Германии, Великобритании и Польши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии
и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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