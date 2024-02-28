Рейтинг@Mail.ru
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 28.02.2024 (обновлено: 10:18 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/makron-1929918356.html
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ
Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины кажутся пустословием и вызывают шквал критики со стороны всех оппозиционных политических сил... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:16
2024-02-28T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
мария захарова
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_e6912c4480cbb43627c2c66fa3d09f1b.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины кажутся пустословием и вызывают шквал критики со стороны всех оппозиционных политических сил Франции, надоели они и самим украинцам, считает издание Politico. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину. Politico пишет, что все французские оппозиционные силы "уже набросились на него" с связи с последними заявлениями. Макрон столкнулся с критикой со стороны всего политического спектра страны, осуждающего его "игру мускулами", которая также не вызвала положительного отклика у электората. Отмечается, что во вторник на новостных каналах Франции обсуждался вопрос о том, следует ли готовиться к войне с Россией, и ответ был повсеместно отрицательным. "Поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы, а меньшие (по сравнению с другими странами Запада - ред.) пожертвования Франции Киеву оказались под новым пристальным вниманием, обещания Макрона начали выглядеть пустыми... Однако самая большая проблема Макрона заключается в том, что его амбиции не соответствуют преобладающим настроениям Франции в отношении Украины", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что разговоры Макрона о широких коалициях для обеспечения Киева ракетами большой дальности "уже начали звучать как пустословие". Кроме того, издание пишет, что и самим украинцам надоели дипломатические послания Макрона - они скорее предпочли бы просто получить оружие, однако в этом отношении Париж сильно отстает от США, Германии, Великобритании и Польши. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, politico, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Сергей Лавров, Politico, НАТО, Евросоюз
Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие, пишут СМИ

Politico: амбиции Макрона воспринимают как пустословие и в Париже, и в Киеве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины кажутся пустословием и вызывают шквал критики со стороны всех оппозиционных политических сил Франции, надоели они и самим украинцам, считает издание Politico.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
Politico пишет, что все французские оппозиционные силы "уже набросились на него" с связи с последними заявлениями. Макрон столкнулся с критикой со стороны всего политического спектра страны, осуждающего его "игру мускулами", которая также не вызвала положительного отклика у электората. Отмечается, что во вторник на новостных каналах Франции обсуждался вопрос о том, следует ли готовиться к войне с Россией, и ответ был повсеместно отрицательным.
"Поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы, а меньшие (по сравнению с другими странами Запада - ред.) пожертвования Франции Киеву оказались под новым пристальным вниманием, обещания Макрона начали выглядеть пустыми... Однако самая большая проблема Макрона заключается в том, что его амбиции не соответствуют преобладающим настроениям Франции в отношении Украины", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что разговоры Макрона о широких коалициях для обеспечения Киева ракетами большой дальности "уже начали звучать как пустословие".
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
Вчера, 08:00
Кроме того, издание пишет, что и самим украинцам надоели дипломатические послания Макрона - они скорее предпочли бы просто получить оружие, однако в этом отношении Париж сильно отстает от США, Германии, Великобритании и Польши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронМария ЗахароваСергей ЛавровPoliticoНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала