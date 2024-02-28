https://ria.ru/20240228/makron-1929896282.html

Не только Макрон. В Германии раскрыли, кто планирует начать войну в Европе

Не только Макрон. В Германии раскрыли, кто планирует начать войну в Европе - РИА Новости, 28.02.2024

Не только Макрон. В Германии раскрыли, кто планирует начать войну в Европе

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину было сделано с подачи Вашингтона, который собирается начать... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:30

2024-02-28T05:30

2024-02-28T05:30

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину было сделано с подачи Вашингтона, который собирается начать новую войну в Европе, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Отправка западных войск на Украину теперь обсуждается на официальном уровне, согласно словам Эммануэля Макрона. Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке. Центральную Европу ждет прокси-война США (против России. — Прим. ред.)", — заявил бизнесмен.По мнению Доткома, стремление Запада помешать победе России на Украине приведет к Третьей мировой войне.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, глава МИД Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929873098.html

https://ria.ru/20240228/ssha-1929882312.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929880572.html

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