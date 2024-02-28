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Макконнелл рассказал, когда оставит пост лидера республиканцев в сенате США - РИА Новости, 28.02.2024
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21:10 28.02.2024 (обновлено: 22:29 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/makkonnell-1930087031.html
Макконнелл рассказал, когда оставит пост лидера республиканцев в сенате США
Макконнелл рассказал, когда оставит пост лидера республиканцев в сенате США - РИА Новости, 28.02.2024
Макконнелл рассказал, когда оставит пост лидера республиканцев в сенате США
Митч Макконнелл в ноябре покинет пост лидера республиканцев в сенате США, который он занимает дольше, чем кто-либо в истории, сообщило агентство Associated... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:10
2024-02-28T22:29
в мире
сша
митч макконнелл
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Митч Макконнелл в ноябре покинет пост лидера республиканцев в сенате США, который он занимает дольше, чем кто-либо в истории, сообщило агентство Associated Press. Макконнеллу исполнилось 82 года. Разговоры о его отставке начались после того, как он по меньшей мере дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике. Законодатель позднее подтвердил соответствующую информацию, отметив, что это будет его "последний срок в качестве лидера республиканцев в сенате". Макконнелл в речи подчеркнул, что настало время для нового поколения лидеров. Макконнелл относится к глобалистам, ратующим, в частности, за помощь Украине. Он гордился тем, что смог мобилизовать в сенате необходимое число республиканцев для утверждения законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов Киеву. Сторонники экс-президента Дональда Трампа причисляют его к "носорогам" - RINO – "республиканцам только по имени" и обвиняют в коллаборационизме с демократической администрацией Джо Байдена.
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в мире, сша, митч макконнелл
В мире, США, Митч Макконнелл
Макконнелл рассказал, когда оставит пост лидера республиканцев в сенате США

Макконнелл оставит пост лидера республиканцев в сенате США в ноябре

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства Митч Макконнелл
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Митч Макконнелл в ноябре покинет пост лидера республиканцев в сенате США, который он занимает дольше, чем кто-либо в истории, сообщило агентство Associated Press.
Макконнеллу исполнилось 82 года. Разговоры о его отставке начались после того, как он по меньшей мере дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике.
Законодатель позднее подтвердил соответствующую информацию, отметив, что это будет его "последний срок в качестве лидера республиканцев в сенате". Макконнелл в речи подчеркнул, что настало время для нового поколения лидеров.
Макконнелл относится к глобалистам, ратующим, в частности, за помощь Украине. Он гордился тем, что смог мобилизовать в сенате необходимое число республиканцев для утверждения законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов Киеву.
Сторонники экс-президента Дональда Трампа причисляют его к "носорогам" - RINO – "республиканцам только по имени" и обвиняют в коллаборационизме с демократической администрацией Джо Байдена.
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