https://ria.ru/20240228/latamerika-1930046361.html

Патрушев назвал Россию конструктивной силой для Латинской Америки

Патрушев назвал Россию конструктивной силой для Латинской Америки - РИА Новости, 28.02.2024

Патрушев назвал Россию конструктивной силой для Латинской Америки

Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила, Москва всегда оказывала содействие развитию региона, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:21

2024-02-28T17:21

2024-02-28T17:21

россия

латинская америка

николай патрушев

политика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила, Москва всегда оказывала содействие развитию региона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Накануне в столице Никарагуа Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. До этого Патрушев посетил с рабочим визитом Кубу. В понедельник секретаря Совета безопасности России принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Они обсудили различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. "Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила. Еще во времена Российской империи у нас были добрые связи с регионом. Огромный вклад в его развитие и освобождение из-под империалистического гнета США сделал в свое время СССР. Об этом здесь хорошо помнят. Каждый раз, когда приезжаю в Латинскую Америку, с огромным удовольствием встречаю людей разных поколений, превосходно говорящих по-русски и с любовью отзывающихся о нашей стране", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Абсолютное большинство государств Латинской Америки проводят взвешенную внешнеполитическую линию на фоне беспрецедентной агрессивной кампании, развязанной англосаксами против России", - отметил секретарь Совбеза РФ. Развитие дружеских связей с партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы, подчеркнул Патрушев. "Напомню, что в действующей редакции Концепции внешней политики России отдельно обозначена необходимость поддержки латиноамериканских государств, подвергающихся давлению США и их союзников", - добавил секретарь Совбеза РФ. По словам Патрушева, сотрудничество России с латиноамериканскими друзьями исторически носит многовекторный и взаимовыгодный характер, направленный на обеспечение национальной и региональной безопасности. "С коллегами мы подробно обсуждаем темы совместного противодействия терроризму, экстремизму, наркоторговле, перспективы реализации ряда экономических проектов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметил Патрушев. В отличие от стран Запада Россия всегда оказывала содействие развитию Латинской Америки, подчеркнул он. "Мы никогда не выступали в роли колонизаторов. Посмотрите на латиноамериканскую историю – это же один из самых многострадальных регионов мира. Испанцы, португальцы, голландцы, англичане – все видели в нем только источник наживы, веками осуществлялось чудовищное закабаление и эксплуатация местного населения, стирались с лица земли целые народы и цивилизации, безвозвратно гибли бесценные культурные ценности", - сказал Патрушев. "Вспомните, как католические миссионеры сжигали уникальные рукописи инков и других народов, а взамен сочиняли лживые рассказы о кровожадных и безбожных варварах. Подчеркну, что такая же тактика лжи Западом используется и против России. По вековому шаблону выдумывают "сказки" о русском варварстве, а затем сами же в них верят", - добавил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20240221/nadezhda-1928617106.html

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

https://ria.ru/20231226/lavrov-1918136560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латинская америка, николай патрушев, политика