https://ria.ru/20240228/krugdobra-1930002081.html

"Круг добра" направил предложения по увеличению возраста подопечных фонда

"Круг добра" направил предложения по увеличению возраста подопечных фонда - РИА Новости, 28.02.2024

"Круг добра" направил предложения по увеличению возраста подопечных фонда

Фонд "Круг добра" подготовил расчеты и направил предложения по увеличению возраста получателей помощи, ожидается решение правительства, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:04

2024-02-28T15:04

2024-02-28T15:04

общество

россия

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" подготовил расчеты и направил предложения по увеличению возраста получателей помощи, ожидается решение правительства, заявил в интервью РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Фонд подготовил все расчеты и направил предложения по постепенному увеличению возраста получателей помощи. Но для реализации этих предложений нужны как минимум изменения в законодательстве. Кроме того, чтобы Фонд мог взять на себя дополнительные обязательства, важно быть уверенными в том, что средств хватит с учетом не только увеличения количества пациентов, но и в ситуации изменения курса рубля (это влияет на закупочные цены), и при условии выхода новых дорогостоящих лекарств на рынок",- сказал Ткаченко. Он уточнил, что для начала обеспечения фондом взрослых ожидается решение правительства России. По словам Ткаченко, размер поступлений от повышенного налога превышает траты фонда, но так как на рынок постоянно выходят новые лекарства, у "Круга добра" должны быть "свободные" средства, не распланированные на обеспечение постоянных подопечных фонда. Иначе "Круг добра" не сможет расширять перечни для закупок, и брать на себя ответственность за лечение "новых" детей, пояснил он.

https://ria.ru/20240228/dobro-1930000554.html

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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"