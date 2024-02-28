https://ria.ru/20240228/kontrnastuplenie-1930072467.html

Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ

Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ

Прошлогоднее "контрнаступление" украинских войск не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, говорится в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:14

2024-02-28T19:14

2024-02-28T19:14

специальная военная операция на украине

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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Прошлогоднее "контрнаступление" украинских войск не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, говорится в ежегодном докладе итальянских разведывательных служб. "Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону", - говорится в представленном в среду докладе. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240227/vsu-1929699806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, италия