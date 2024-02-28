Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ
Разведка Италии: контрнаступ ВСУ провалился из-за его ожидаемости и цейтнота
© AP Photo / LIBKOSУничтоженный БТР ВСУ иностранного производства
© AP Photo / LIBKOS
Уничтоженный БТР ВСУ иностранного производства. Архивное фото
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Прошлогоднее "контрнаступление" украинских войск не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, говорится в ежегодном докладе итальянских разведывательных служб.
"Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону", - говорится в представленном в среду докладе.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.