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Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/kontrnastuplenie-1930072467.html
Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ
Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ
Прошлогоднее "контрнаступление" украинских войск не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, говорится в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:14
2024-02-28T19:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Прошлогоднее "контрнаступление" украинских войск не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, говорится в ежегодном докладе итальянских разведывательных служб. "Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону", - говорится в представленном в среду докладе. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, италия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Италия
Итальянская разведка назвала две причины провала контрнаступления ВСУ

Разведка Италии: контрнаступ ВСУ провалился из-за его ожидаемости и цейтнота

© AP Photo / LIBKOSУничтоженный БТР ВСУ иностранного производства
Уничтоженный БТР ВСУ иностранного производства - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Уничтоженный БТР ВСУ иностранного производства. Архивное фото
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Прошлогоднее "контрнаступление" украинских войск не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, говорится в ежегодном докладе итальянских разведывательных служб.
"Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону", - говорится в представленном в среду докладе.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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