https://ria.ru/20240228/konfrontatsiya-1930061894.html

СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине

СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине

Громкое высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину вынудило канцлера Германии Олафа Шольца поставить его на место,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:21

2024-02-28T18:21

2024-02-28T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

франция

олаф шольц

нато

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850767625_0:254:3187:2047_1920x0_80_0_0_a5a73e2ee268d2c64ce73b4ad0fcdf53.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Громкое высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину вынудило канцлера Германии Олафа Шольца поставить его на место, пишет Tagesspielgel."До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место", — пишут авторы статьи.Издание обратило внимание, что это не единственное разногласие Парижа и Берлина в вопросах поддержки Украины.Так, французский лидер в понедельник объявил о создании коалиции по дальнобойным вооружениям. Это идет вразрез с отказом канцлера Германии в предоставлении дальнобойных ракет Taurus Украине, о котором он сообщил вечером того же дня. По мнению авторов статьи, "вербальное наступление" Макрона является еще одним камнем в огород немецкого лидера.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, подчеркнул, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению России с НАТО.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

украина

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, франция, олаф шольц, нато, эммануэль макрон