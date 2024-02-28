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СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 28.02.2024 (обновлено: 20:10 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/konfrontatsiya-1930061894.html
СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине
СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине - РИА Новости, 28.02.2024
СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине
Громкое высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину вынудило канцлера Германии Олафа Шольца поставить его на место,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:21
2024-02-28T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
франция
олаф шольц
нато
эммануэль макрон
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Громкое высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину вынудило канцлера Германии Олафа Шольца поставить его на место, пишет Tagesspielgel."До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место", — пишут авторы статьи.Издание обратило внимание, что это не единственное разногласие Парижа и Берлина в вопросах поддержки Украины.Так, французский лидер в понедельник объявил о создании коалиции по дальнобойным вооружениям. Это идет вразрез с отказом канцлера Германии в предоставлении дальнобойных ракет Taurus Украине, о котором он сообщил вечером того же дня. По мнению авторов статьи, "вербальное наступление" Макрона является еще одним камнем в огород немецкого лидера.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, подчеркнул, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению России с НАТО.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, украина, германия, франция, олаф шольц, нато, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Франция, Олаф Шольц, НАТО, Эммануэль Макрон
СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине

Tagesspiegel: Шольц поставил Макрона на место после слов о силах НАТО на Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Громкое высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину вынудило канцлера Германии Олафа Шольца поставить его на место, пишет Tagesspielgel.

В понедельник Макрон заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военнослужащих в зону боевых действий. Шольц в ответ напомнил о существующих между странами Европы договоренностях и выступил с утверждением, что на украинской земле не будет сухопутных войск, официально отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО.

"До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место", — пишут авторы статьи.
Издание обратило внимание, что это не единственное разногласие Парижа и Берлина в вопросах поддержки Украины.
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Макрон все-таки решил повоевать с Россией
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Так, французский лидер в понедельник объявил о создании коалиции по дальнобойным вооружениям. Это идет вразрез с отказом канцлера Германии в предоставлении дальнобойных ракет Taurus Украине, о котором он сообщил вечером того же дня. По мнению авторов статьи, "вербальное наступление" Макрона является еще одним камнем в огород немецкого лидера.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, подчеркнул, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению России с НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФранцияОлаф ШольцНАТОЭммануэль Макрон
 
 
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