СМИ: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине
Tagesspiegel: Шольц поставил Макрона на место после слов о силах НАТО на Украине
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Громкое высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину вынудило канцлера Германии Олафа Шольца поставить его на место, пишет Tagesspielgel.
В понедельник Макрон заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военнослужащих в зону боевых действий. Шольц в ответ напомнил о существующих между странами Европы договоренностях и выступил с утверждением, что на украинской земле не будет сухопутных войск, официально отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО.
"До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место", — пишут авторы статьи.
Издание обратило внимание, что это не единственное разногласие Парижа и Берлина в вопросах поддержки Украины.
Так, французский лидер в понедельник объявил о создании коалиции по дальнобойным вооружениям. Это идет вразрез с отказом канцлера Германии в предоставлении дальнобойных ракет Taurus Украине, о котором он сообщил вечером того же дня. По мнению авторов статьи, "вербальное наступление" Макрона является еще одним камнем в огород немецкого лидера.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, подчеркнул, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению России с НАТО.