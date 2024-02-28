https://ria.ru/20240228/kirov-1930054492.html

В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца"

В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца" - РИА Новости, 28.02.2024

В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца"

Одно из предприятий в Кировской области, выпускающее одежду из меха и кожи, разработало эксклюзивную коллекцию "Город моего сердца", посвященную 650-летию со... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:53

2024-02-28T17:53

2024-02-28T17:53

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Одно из предприятий в Кировской области, выпускающее одежду из меха и кожи, разработало эксклюзивную коллекцию "Город моего сердца", посвященную 650-летию со дня основания областного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства. Город Киров, ранее известный как Вятка и Хлынов, отмечает круглую дату летом 2024 года. "На меховые и кожаные изделия нанесены графические пейзажи современного Кирова и старой Вятки, авторская ручная роспись. Дизайнеры отобразили на пальто, плащах, кожаных юбках, сумках, головных уборах очертания старинных улочек и видов города. Коллекция выполнена по мотивам работ кировского художника-графика Татьяны Дедовой, произведения которой посвящены Вятке XIX века, ее архитектуре и самобытности", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллекция уже была представлена на стенде Кировской области, организованном на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

https://ria.ru/20231208/turizm-1914724097.html

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выставка-форум "россия", киров, кировская область, москва