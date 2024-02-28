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В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца" - РИА Новости, 28.02.2024
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17:53 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/kirov-1930054492.html
В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца"
В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца" - РИА Новости, 28.02.2024
В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца"
Одно из предприятий в Кировской области, выпускающее одежду из меха и кожи, разработало эксклюзивную коллекцию "Город моего сердца", посвященную 650-летию со... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:53
2024-02-28T17:53
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
киров
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Одно из предприятий в Кировской области, выпускающее одежду из меха и кожи, разработало эксклюзивную коллекцию "Город моего сердца", посвященную 650-летию со дня основания областного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства. Город Киров, ранее известный как Вятка и Хлынов, отмечает круглую дату летом 2024 года. "На меховые и кожаные изделия нанесены графические пейзажи современного Кирова и старой Вятки, авторская ручная роспись. Дизайнеры отобразили на пальто, плащах, кожаных юбках, сумках, головных уборах очертания старинных улочек и видов города. Коллекция выполнена по мотивам работ кировского художника-графика Татьяны Дедовой, произведения которой посвящены Вятке XIX века, ее архитектуре и самобытности", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллекция уже была представлена на стенде Кировской области, организованном на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
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выставка-форум "россия", киров, кировская область, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Киров, Кировская область, Москва
В Кировской области создали коллекцию одежды "Город моего сердца"

Предприятие в Кировской области создало коллекцию одежды "Город моего сердца"

© Фото : Мой бизнес. Кировская областьКоллекция "Город моего сердца" кировской меховой компании "Калинка-Морозов" к 650-летию города
Коллекция Город моего сердца кировской меховой компании Калинка-Морозов к 650-летию города - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Мой бизнес. Кировская область
Коллекция "Город моего сердца" кировской меховой компании "Калинка-Морозов" к 650-летию города
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Одно из предприятий в Кировской области, выпускающее одежду из меха и кожи, разработало эксклюзивную коллекцию "Город моего сердца", посвященную 650-летию со дня основания областного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Город Киров, ранее известный как Вятка и Хлынов, отмечает круглую дату летом 2024 года.
Город Киров
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова
8 декабря 2023, 21:05
"На меховые и кожаные изделия нанесены графические пейзажи современного Кирова и старой Вятки, авторская ручная роспись. Дизайнеры отобразили на пальто, плащах, кожаных юбках, сумках, головных уборах очертания старинных улочек и видов города. Коллекция выполнена по мотивам работ кировского художника-графика Татьяны Дедовой, произведения которой посвящены Вятке XIX века, ее архитектуре и самобытности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коллекция уже была представлена на стенде Кировской области, организованном на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

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7 из 15
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В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

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8 из 15
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Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
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