https://ria.ru/20240228/kiberbezopasnost-1929939348.html

Beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность

Beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность - РИА Новости, 28.02.2024

Beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud и разработчик Positive Technologies объявили о начале партнерства, которое открывает новые... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:49

2024-02-28T11:49

2024-02-28T11:49

positive technologies

вымпелком

технологии

кибербезопасность

билайн

beeline cloud

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud и разработчик Positive Technologies объявили о начале партнерства, которое открывает новые возможности в области защиты и безопасности веб-приложений, сообщили в компании.Beeline cloud предлагает своим клиентам продукт Cloud WAF Pro (Клауд ВАФ Про)* на базе решения PT Cloud Application Firewall (ПиТи Клауд Эпликейшн Файрвол)* - облачного межсетевого экрана, разработанного Positive Technologies для защиты веб-приложений. Это решение позволит клиентам защитить свои приложения от внешних киберугроз и атак нулевого дня."Обеспечение информационной безопасности - это одна из ключевых задач для современного бизнеса. Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies, признанной на рынке за свои инновационные подходы к кибербезопасности. Предоставление PT Cloud Application Firewall нашим клиентам поможет значительно усилить киберзащиту и защитить веб-приложения от современных угроз", - отметил директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун, слова которого приводятся в сообщении.Cloud WAF Pro доступен для широкого спектра компаний, независимо от их размера и направления деятельности. Продукт предоставляется по подписке, что обеспечивает гибкие тарифы и не требует значительных инвестиций в аппаратное обеспечение или специалистов по информационной безопасности. Установка и настройка решения могут быть выполнены всего за день, что делает его максимально удобным и доступным.Это партнерство подчеркивает общее стремление beeline cloud и Positive Technologies к обеспечению безопасности и надежности в сфере информационных технологий и подтверждает их готовность предоставлять клиентам передовые решения для защиты их цифровых активов."Ежегодно спрос на сервисную модель потребления продуктов класса Web Application Firewall* становится все более высоким. PT Cloud Application Firewall позволяет компаниям любого размера быстро защитить свои веб-приложения решением enterprise (высшего) класса, не прибегая при этом к расходам на аппаратные ресурсы. Уверены, что beeline cloud, наш новый технологический партнер, обладая необходимой экспертизой и командой профессионалов, обеспечит индивидуальный подход и высокий уровень сервиса для своих клиентов", - цитиурются в сообщении слова директора направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies Дениса Прохорчика.Все программное обеспечение, указанное в тексте, относится к возрастной категории 18+Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwJHRVuk6

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

positive technologies, вымпелком, технологии, кибербезопасность, билайн, beeline cloud