https://ria.ru/20240228/kiberbezopasnost-1929939348.html
Beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность
Beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность - РИА Новости, 28.02.2024
Beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud и разработчик Positive Technologies объявили о начале партнерства, которое открывает новые... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:49
2024-02-28T11:49
2024-02-28T11:49
positive technologies
вымпелком
технологии
кибербезопасность
билайн
beeline cloud
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud и разработчик Positive Technologies объявили о начале партнерства, которое открывает новые возможности в области защиты и безопасности веб-приложений, сообщили в компании.Beeline cloud предлагает своим клиентам продукт Cloud WAF Pro (Клауд ВАФ Про)* на базе решения PT Cloud Application Firewall (ПиТи Клауд Эпликейшн Файрвол)* - облачного межсетевого экрана, разработанного Positive Technologies для защиты веб-приложений. Это решение позволит клиентам защитить свои приложения от внешних киберугроз и атак нулевого дня."Обеспечение информационной безопасности - это одна из ключевых задач для современного бизнеса. Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies, признанной на рынке за свои инновационные подходы к кибербезопасности. Предоставление PT Cloud Application Firewall нашим клиентам поможет значительно усилить киберзащиту и защитить веб-приложения от современных угроз", - отметил директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун, слова которого приводятся в сообщении.Cloud WAF Pro доступен для широкого спектра компаний, независимо от их размера и направления деятельности. Продукт предоставляется по подписке, что обеспечивает гибкие тарифы и не требует значительных инвестиций в аппаратное обеспечение или специалистов по информационной безопасности. Установка и настройка решения могут быть выполнены всего за день, что делает его максимально удобным и доступным.Это партнерство подчеркивает общее стремление beeline cloud и Positive Technologies к обеспечению безопасности и надежности в сфере информационных технологий и подтверждает их готовность предоставлять клиентам передовые решения для защиты их цифровых активов."Ежегодно спрос на сервисную модель потребления продуктов класса Web Application Firewall* становится все более высоким. PT Cloud Application Firewall позволяет компаниям любого размера быстро защитить свои веб-приложения решением enterprise (высшего) класса, не прибегая при этом к расходам на аппаратные ресурсы. Уверены, что beeline cloud, наш новый технологический партнер, обладая необходимой экспертизой и командой профессионалов, обеспечит индивидуальный подход и высокий уровень сервиса для своих клиентов", - цитиурются в сообщении слова директора направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies Дениса Прохорчика.Все программное обеспечение, указанное в тексте, относится к возрастной категории 18+Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwJHRVuk6
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
positive technologies, вымпелком, технологии, кибербезопасность, билайн, beeline cloud
Positive Technologies, ВымпелКом, Технологии, Кибербезопасность, Билайн, beeline cloud
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud и разработчик Positive Technologies объявили о начале партнерства, которое открывает новые возможности в области защиты и безопасности веб-приложений, сообщили в компании.
Beeline cloud предлагает своим клиентам продукт Cloud WAF Pro (Клауд ВАФ Про)* на базе решения PT Cloud Application Firewall (ПиТи Клауд Эпликейшн Файрвол)* - облачного межсетевого экрана, разработанного Positive Technologies для защиты веб-приложений. Это решение позволит клиентам защитить свои приложения от внешних киберугроз и атак нулевого дня.
"Обеспечение информационной безопасности - это одна из ключевых задач для современного бизнеса. Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies, признанной на рынке за свои инновационные подходы к кибербезопасности. Предоставление PT Cloud Application Firewall нашим клиентам поможет значительно усилить киберзащиту и защитить веб-приложения от современных угроз", - отметил директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун, слова которого приводятся в сообщении.
Cloud WAF Pro доступен для широкого спектра компаний, независимо от их размера и направления деятельности. Продукт предоставляется по подписке, что обеспечивает гибкие тарифы и не требует значительных инвестиций в аппаратное обеспечение или специалистов по информационной безопасности. Установка и настройка решения могут быть выполнены всего за день, что делает его максимально удобным и доступным.
Это партнерство подчеркивает общее стремление beeline cloud и Positive Technologies к обеспечению безопасности и надежности в сфере информационных технологий и подтверждает их готовность предоставлять клиентам передовые решения для защиты их цифровых активов.
"Ежегодно спрос на сервисную модель потребления продуктов класса Web Application Firewall* становится все более высоким. PT Cloud Application Firewall позволяет компаниям любого размера быстро защитить свои веб-приложения решением enterprise (высшего) класса, не прибегая при этом к расходам на аппаратные ресурсы. Уверены, что beeline cloud, наш новый технологический партнер, обладая необходимой экспертизой и командой профессионалов, обеспечит индивидуальный подход и высокий уровень сервиса для своих клиентов", - цитиурются в сообщении слова директора направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies Дениса Прохорчика.
Все программное обеспечение, указанное в тексте, относится к возрастной категории 18+
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwJHRVuk6