https://ria.ru/20240228/kemerovo-1929947844.html

В Кемерово начали строить новый корпус инфекционной больницы

В Кемерово начали строить новый корпус инфекционной больницы - РИА Новости, 28.02.2024

В Кемерово начали строить новый корпус инфекционной больницы

Новый корпус инфекционной больницы начали строить в Кемерово, в залитии первой сваи больницы принял участие губернатор региона Сергей Цивилев, передает... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:21

2024-02-28T12:21

2024-02-28T12:21

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Новый корпус инфекционной больницы начали строить в Кемерово, в залитии первой сваи больницы принял участие губернатор региона Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас все больше становится угрозы инфекционной… Мы знаем теперь о большом количестве лабораторий, которые разбросаны по всему миру, к сожалению, и на территории Украины много лабораторий создавалось Соединенными Штатами Америки, и в бывших странах СНГ, в которых разрабатываются новые инфекции для применения против жителей не только России, но для всех жителей мира. Поэтому мы готовимся, делаем инфекционную защиту Кузбасса. Мы приступаем к строительству нового здания, которое закончит реконструкцию нашей Кемеровской инфекционной больницы, закончит реконструкцию защиты северной агломерации от инфекций", - сказал Сергей Цивилев. Сообщалось, что в январе в Кемерово был открыт лабораторный корпус инфекционной больницы с самым современным оборудованием. По словам губернатора, новый стационар инфекционной больницы будет еще современнее инфекционной больницы в Новокузнецке, построенной в 2021 году. "Одновременно эти комплексы (больничные – ред.) будут работать, пока не будет сильных вспышек инфекционных и по традиционным нашим проблемам… Это гепатит, это СПИД, это туберкулез. Эти комплексы будут работать и в этих направлениях… так, чтобы эти заболевания на территории Кузбасса как минимум были ниже средних по России, а не выше средних по России, как это сегодня. Это большой вклад в наше будущее, в здоровье жителей Кузбасса… Кузбасс будет защищен", – сказал Сергей Цивилев. Как уточнил представитель компании-застройщика, в сравнении с новокузнецким корпусом инфекционной больницы, стационар в Кемерово будет на треть больше, на три этажа выше, также современнее будет и функционал больницы. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточнили, новый лечебный корпус Кузбасской клинической инфекционной больницы разместится на земельном участке площадью около 11 га, его ориентировочная мощность рассчитана на 320 коек с возможностью увеличения коечного фонда до 338. Как уточнила журналистам главный врач инфекционной больницы Светлана Кудашова, строительство нового корпуса позволит повысить качество специализированной медицинской помощи, существенно улучшить условия пребывания пациентов в стационаре, улучшить условия труда медицинского персонала, а также обеспечить инфекционную безопасность на территории северной агломерации Кузбасса. Ввести в эксплуатацию новый корпус планируется в декабре 2025 года. Строительство ведется из средств областного бюджета, стоимость нового корпуса – 5 миллиардов рублей. "Но мы подали программу нашу и в правительство РФ и будем настаивать, чтобы она (больница – ред.) была включена в программу, но пока вопрос еще не решен. Пока только областной бюджет", – подытожил Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20240206/kuzbass-1925628480.html

https://ria.ru/20240111/novokuznetsk-1920695345.html

https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html

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кемерово

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В залитии первой сваи больницы в Кемерово принял участие губернатор региона Сергей Цивилев В залитии первой сваи больницы в Кемерово принял участие губернатор региона Сергей Цивилев 2024-02-28T12:21 true PT0M10S

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Ольга Фомченкова

кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, здоровье - общество